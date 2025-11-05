الخميس 6 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

مدرب توتنهام يتجاهل انتقادات كاراجر

مدرب توتنهام يتجاهل انتقادات كاراجر
5 نوفمبر 2025 11:25

لندن (د ب أ)
تجاهل توماس فرانك، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، الانتقادات التي وجهها جيمي كاراجر، محلل شبكة سكاي سبورتس، بعد أن حقق توتنهام أكبر انتصار له منذ توليه المهمة، بالفوز الساحق 4/ صفر على كوبنهاجن.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن ميكي فان دي فين سجل هدف، سيكون مرشحاً لجائزة أفضل هدف في الموسم، ساعد توتنهام في منح المدرب فرانك بعض الراحة اللازمة على أرضه بعد مساء صعب يوم السبت الماضي في شمال لندن أمام تشيلسي.
وانطلقت صيحات الاستهجان بعد الخسارة بهدف أمام تشيلسي، مع حادثة مؤسفة عندما تجاهل ميكي فان دي فين وديد سبنس تعليمات فرانك لتحية الجماهير، وقدم كلاهما اعتذارهما أمس الأول الاثنين، لكن في وقت لاحق من نفس اليوم وجه كاراجر انتقادات حادة لتوتنهام.
وادعى كاراجر أن أداء توتنهام أمام تشيلسي كان مثل «مشاهدة فريق في دوري الدرجة الثالثة يواجه فريق من الدوري الممتاز في كأس الاتحاد الإنجليزي»، وذلك في برنامج «مونداي نايت فوتبول».
وشاهد فرانك رد مثالي من توتنهام بعد مرور 24 ساعة، حيث افتتح برينان جونسون التسجيل بذكاء في الدقيقة 19، تلاه أهداف حاسمة في الشوط الثاني من ويلسون أودوبيرت، ميكي فان دي فين وجواو بالينيا، ليضمن الفريق ثلاث نقاط مهمة على أرضه.
وأكد فرانك:«لم أر تصريحات كاراجر، لذلك لا يوجد الكثير للتعليق عليه». وأضاف:«هم بحاجة للحديث عن المباريات. لقد كنت أعمل محللاً في بعض الأحيان. لنقلها هكذا، أعلم أن الحديث من هناك أسهل من التواجد هناك في الملعب».
وقال:«رأيت أداءً جيداً اليوم، وأنا سعيد به. نتحدث كثيراً عن عقلية التعافي والعودة بعد الانتكاسات، لأنه في الحياة وكرة القدم سيكون هناك دائماً صعوبات وعقبات».
وأوضح:«كل فريق سيواجه ذلك، وما يهم هو كيف نرد على هذه المواقف لننهض بعد مباراة سيئة أو فترة صعبة ونعود للأفضل. هذا جزء من تكوين الفريق الجيد. أنا سعيد جداً برد الفعل الذي أظهره اللاعبون».

