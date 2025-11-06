الجمعة 7 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
7 أشواط ترسم لوحة الافتتاح في «كرنفال دبي للخيول» غداً

7 أشواط ترسم لوحة الافتتاح في «كرنفال دبي للخيول» غداً
6 نوفمبر 2025 12:30

عصام السيد (دبي)
ينطلق غداً الجمعة الموسم الجديد لنادي دبي لسباق الخيل، في حفل يقام في تمام الخامسة والنصف مساءً، ويجمع نخبة من أفضل الخيول والمدربين والفرسان من جميع أنحاء العالم، في السباق الافتتاحي لكرنفال دبي للسباقات، الذي يتألف من 7 أشواط على المضمار الرملي في ميدان، خصصت جميعها للخيول المهجنة الأصيلة، والتي تتنافس على جوائز مالية بقيمة 1.330.000 درهم، برعاية طيران الإمارات.
ويقام الشوط الأول لمسافة 1200 متر للخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات فقط (شروط) بمشاركة 6 خيول، تتنافس على لقب السباق البالغ إجمالي جوائزه المالية 210 آلاف درهم.
وتجتمع 12 خيلاً مبتدئة عمر ثلاث سنوات فما فوق في الشوط الثاني لمسافة 1400 متر، تتنافس على لقب السباق البالغ إجمالي جوائزه المالية 165 ألف درهم.
ويجتذب الشوط الثالث لمسافة 1200 متر، 10 خيول مبتدئة عمر السنتين للنصف الشمالي من الكرة الأرضية، وثلاث سنوات للنصف الجنوبي من الكرة الأرضية، تتنافس على لقب السباق البالغ إجمالي جوائزه المالية 165 ألف درهم.
ويقام الشوط الرابع لمسافة 1900 متر بمشاركة 12 خيلاً عمر ثلاث سنوات فما فوق، تتنافس على لقب السباق البالغ إجمالي جوائزه المالية 190 ألف درهم.
وتشارك 13 خيلاً عمر ثلاث سنوات فما فوق، في الشوط الخامس والرئيس لمسافة 1600 متر، على لقب السباق البالغ إجمالي جوائزه المالية 250 ألف درهم.
ويقام الشوط السادس لمسافة 1200 متر للخيول عمر ثلاث سنوات فما فوق، بمشاركة 11 خيلاً تتنافس على لقب السباق البالغ إجمالي جوائزه المالية البالغة 175 ألف درهم.
وتختتم الأمسية بالشوط السابع لمسافة 1600 متر، للخيول عمر ثلاث سنوات فما فوق (تكافؤ) بمشاركة 10 خيول تتنافس على لقب السباق البالغ إجمالي جوائزه المالية 175 ألف درهم.
وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «تتمتع طيران الإمارات بتاريخ عريق في رياضة سباقات الخيل على مستوى العالم، ونحن ملتزمون بترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية رائدة لفعاليات الفروسية، والتواصل مع مجتمع سباقات الخيل الدولي وعشاقه، نتطلع بشغف إلى انطلاق ليلة افتتاح كرنفال دبي للسباقات، وإلى كأس دبي العالمي، إحدى أبرز مسابقات الفروسية في العالم».
وقال الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس نادي دبي لسباق الخيل: «يسعدنا عودة طيران الإمارات لرعاية هذا السباق الأول من الموسم في مضمار ميدان، إنها شركة الطيران الأكثر نجاحاً في العالم، ودعمها المتواصل للرياضة في دبي وحول العالم محل تقدير كبير، نتطلع إلى العمل معهم مرة أخرى، وإلى أمسية سباقات حماسية، والتي تمثل بداية كرنفال دبي للسباقات 2025-2026.»

