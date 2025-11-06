الجمعة 7 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
العين تستضيف «النسخة الدولية» من «محاربي الإمارات» 15 نوفمبر

العين تستضيف «النسخة الدولية» من «محاربي الإمارات» 15 نوفمبر
6 نوفمبر 2025 13:31

 
أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت اللجنة المنظمة لسلسة بطولات محاربي الإمارات للفنون القتالية المختلطة، عن استضافة منطقة العين لمنافسات «النسخة 65» الدولية من البطولة التي تنظمها شركة بالمز الرياضية 15 نوفمبر الجاري بصالة الخبيصي في المركز الوطني للمعارض «أدنيك».
وتقام منافسات البطولة للمرة الثالثة في منطقة العين، وذلك بعد تمديد منصة «محاربي الإمارات» شراكتها الناجحة مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، لتعزيز مكانة العاصمة مركزاً عالمياً لرياضة الفنون القتالية المختلطة.
وتشهد المنافسات إقامة 13 نزالاً بمشاركة 26 مقاتلاً ومقاتلة، من أبرز اللاعبين في جميع أنحاء العالم.
وتتضمن النسخة الجديدة من البطولة، نزالاً رئيساً قوياً للسيدات، على لقب وزن القشة، يجمع بين البرازيلية لاني سيلفا، ومواطنتها ميشيل اولفييرا، بينما يلتقي البرازيلي برونو ماتشادو بطل وزن الخفيف السابق مع الأسترالي برنتن ممفورد، في النزال الرئيسي الثاني.
وتضم قائمة أبرز المشاركين في الحدث المقاتلين ياماتو فوجيتا «اليابان»، وأحمد فارس «مصر»، وجلال العلام «الجزائر»، وعبدالله البوشهري «الكويت»، والذي يشارك للمرة الـ13.
وتعقد اللجنة المنظمة للبطولة مؤتمراً صحفياً 13 نوفمبر، لإعلان تفاصيل البطولة، بحضور فؤاد درويش، رئيس اللجنة المنظمة، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية.
وأكد درويش أن عودة منافسات بطولة محاربي الإمارات إلى مدينة العين ذات الإرث الحضاري والثقافي المتميز يكسبها طابعاً خاصا، لافتاً إلى حرص اللجنة المنظمة على مشاركة أبرز المقاتلين والمقاتلات في «النسخة 65» التي تأتي في المشهد قبل الأخير من أجندة البطولة عام 2025.

الإمارات
العين
محاربي الإمارات
فؤاد درويش
