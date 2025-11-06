الجمعة 7 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
ماكلروي يدعم «جولة مينا للجولف»

ماكلروي يدعم «جولة مينا للجولف»
6 نوفمبر 2025 13:51


أبوظبي (الاتحاد)

أشاد النجم العالمي روري ماكلروي، الفائز بخمس بطولات كبرى، بأهمية جولة مينا للجولف، ودورها في بناء مسارات اللاعبين في المنطقة، نحو أكبر مراحل رياضة الجولف، وهي الجولة التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، وتم إنشاؤها في عام 2011، بوصفها مبادرة إماراتية رائدة عالمية، ولا تزال الجولة الوحيدة التي يقع مقرها في منطقة الشرق الأوسط ومعترف بها من قبل التصنيف الدولي الرسمي للجولف.
وقال ماكلروي قبل انطلاق بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف على ملعب ياس لينكس: «أعتقد أن أي منطقة في العالم توفر مسارات للاعبين لخوض المنافسات والتقدم نحو مراحل أكبر، يُعد أمر جيد حقاً».
وقال كيث ووترز، رئيس ومفوض جولة مينا للجولف، إن تعليقات ماكلروي تُبرز رسالة الجولة.
وأضاف: «إن اعتراف شخص بمكانة روري ماكلروي بقيمة مسارات مثل مسارنا أمرٌ مُشجعٌ للغاية، وتركيزنا بسيط وهو إقامة جولة تُركز على اللاعبين أولاً، مع جوائز مضمونة، ومدفوعات سريعة، ومسار منطقي يُساعد المواهب من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها على اتخاذ الخطوة التالية، إن سماع هذه الرسالة التي يُرددها أحد نجوم اللعبة يؤكد أننا على الطريق الصحيح».
ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد لجولة مينا للجولف في وقت لاحق من هذا الشهر، مع إقامة تصفيات التأهيل في البرتغال في نادي ترويا للجولف من 20 إلى 22 نوفمبر، حيث يستمر فتح باب التسجيل حتى 15 نوفمبر، قبل أن تبدأ البطولات الرسمية للموسم في البرتغال، بإقامة بطولة بي جي أيه أرويرا تشالينج من 25 إلى 27 نوفمبر، وبطولة ألجارف كلاسيك في أميندوييرا، من 2 إلى 4 ديسمبر، وتنتقل المنافسات بإقامة سلسلة بطولات مصر، التي تضم أربع بطولات بين يناير وفبراير، ثم تتجه الجولة إلى المغرب، وتستمر ببطولتين متتاليتين في الأردن على ملعب أيلة، ويختتم الموسم ببطولتين في دول مجلس التعاون الخليجي يتم الإعلان عنهما لاحقاً.
وفي التزام رئيس وضع المنظمون، اللاعبين في المقام الأول عند تحديد توقيت الروزنامة، وستُقدّم جميع بطولات الموسم العادي جوائز مضمونة ومعفاة من الضرائب بقيمة 100 ألف دولار، تُدفع خلال 48 ساعة من الضربة الأخيرة، وتمت مراعاة روزنامة الموسم الجديد في تقليل السفر، وتخفيض ضغط الوقت والتكلفة على اللاعبين.

