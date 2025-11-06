الجمعة 7 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
كومباني يطارد «قياسية» جوارديولا في «البوندسليجا»

كومباني يطارد «قياسية» جوارديولا في «البوندسليجا»
6 نوفمبر 2025 14:25

 
ميونيخ (د ب أ)

يتطلع البلجيكي فينسنت كومباني، مدرب بايرن ميونيخ الحالي، لمعادلة أفضل انطلاقة على الإطلاق في تاريخ دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، والمسجلة باسم المدرب الإسباني بيب جوارديولا في موسم 2015 -2016.
وبدأ الجيل الحالي من نجوم البايرن يشعر بقدرته على تحقيق رقم قياسي جديد، بعد أن بدأ النادي البافاري موسم 2025- 2026 بشكل مثالي، إذ لم يسبق لأي فريق أن فاز بجميع مبارياته التسع الأولى في الدوري الألماني بفارق أهداف تسعة وعشرين.
ومع ذلك، لا يزال الرقم القياسي المطلق لأطول سلسلة انتصارات متتالية في بداية موسم «البوندسليجا»، مسجلاً باسم جوارديولا، والذي قاد الفريق لتحقيق عشرة انتصارات في بداية موسم 2015-2016 خلال مسيرته مع الفريق، والتي امتدت بين عامي 2013 و2016.
ومن المفارقات المثيرة أن فارق أهداف البايرن بعد تلك المباريات العشر تحت قيادة جوارديولا، كان أيضاً تسعة وعشرين هدفاً، ما يفتح الطريق أمام الجيل الحالي لتحقيق رقم قياسي جديد، حال فوزه على مضيفه يونيون برلين السبت.
وبمقارنة السجل الإجمالي للمدربين قبل الجولة التاسعة من هذا الموسم، تشترك أول 42 مباراة لكومباني في قيادة البايرن، و102 مباراة لبيب جوارديولا في الدوري في نفس متوسط النقاط للمباراة الواحدة بالضبط، وهو 52. 2 نقطة ، لكن عند مراجعة إحصائيات جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الحالي، بعد نفس العدد من مباريات الدوري الألماني التي خاضها كومباني حتى الآن، نجد أن المدرب الإسباني يتفوق بفارق ضئيل. فبعد أول 43 مباراة له في الدوري، جمع البايرن تحت قيادة كومباني 109 نقاط (أربعة وثلاثون فوزاً، وسبعة تعادلات، وهزيمتان)، في المقابل، حصد جوارديولا 111 نقطة (خمسة وثلاثون فوزاً، وستة تعادلات، وهزيمتان) بعد أول ثلاث وأربعين مباراة له في قيادة بايرن، ليحقق متوسط نقاط للمباراة الواحدة يبلغ 58. 2 نقطة مقابل 53ر2 نقطة لكومباني.
ورغم أن هذا الرقم القياسي قد لا يكون أولوية مقارنة بالهدف الرئيسي المتمثل في الدفاع عن لقب «البوندسليجا»، إلا أنه إنجاز سيفخر به كومباني وفريقه.
وقال كومباني بعد الفوز على بوروسيا مونشنجلادباخ: «لا يمكننا التوقف، علينا أن نستمر، لدينا زخم جيد، لا يمكننا أن نصبح مغرورين للغاية، يجب أن نحافظ على هدوئنا، ونعمل بجد، ونحقق المراد في المباراة القادمة».

 

 

الدوري الألماني
البوندسليجا
بايرن
بيب جوارديولا
كومباني
