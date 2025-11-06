منافسات قوية في ختام بطولة الإمارات الوطنية لجمال الخيل العربية



أبوظبي (وام)



اختتمت منافسات بطولة الإمارات الوطنية لجمال الخيل العربية، التي أقيمت في الصالة الكبرى لأكاديمية بوذيب، بمشاركة 460 خيلاً تمثل مختلف المرابط في الدولة، وتعود ملكيتها إلى 230 مالكاً.

وأقيمت البطولة، على مدار أربعة أيام، بإشراف معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وبتنظيم جمعية الإمارات للخيول العربية.

حضر معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان جانباً من فعاليات الأمسية الختامية، حيث قام بتكريم لجنة التحكيم.

كما حضر الختام محمد أحمد الحربي، المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، وبروفيسور هونج شو من مختبر الإمارات للأبحاث الحيوية، إلى جانب عدد كبير من الملاك والمربين ومديري المرابط في الدولة.



كما التقى معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، على هامش البطولة بالملاك والمربين وهنأهم على بداية الموسم الجديد وتناول اللقاء سبل تطوير قطاع الخيول العربية ودور هذه البطولات في تطوير المستويات.

وأكد حرص الجمعية على دعم الملاك والمربين وتوفير بيئة مثالية تسهم في الارتقاء بالخدمات التي تقدم لهم، كما استمع إلى مقترحات الحضور حول آليات التطوير والتحديث، مؤكداً أن التواصل المستمر مع الملاك والمربين يُعد ركيزة أساسية لمواصلة مسيرة النجاح التي تتميز بها أنشطة الجمعية.

وجاءت المنافسات النهائية قوية ومثيرة، واستهلت المنافسات المهرة «ع ج فلا» لمربط عجمان، التي حققت اللقب الذهبي للمهرات عمر سنة، تلتها في المركز الثاني، ونالت اللقب الفضي «الأريام الظفرة» للشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان، فيما ذهب المركز الثالث إلى «سلامة الفراس» لزايد سعيد المزروعي.

وحصدت «دي نيفين» لمربط دبي، ذهبية المهرات، تاركة المركز الثاني إلى «ع ج دانة» لإسطبلات أمارا، فيما نالت المركز الثالث واللقب البرونزي «آر كيه نادره» لمربط الجواهر.

وتوشحت «الأريام عتاب» لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، باللقب الذهبي للأفراس، وجاء في المركز الثاني، ونالت الفضة «دي حنين» لمربط دبي، فيما حصلت على اللقب البرونزي «ع ج بنفسج» لمربط عجمان.

وانتزع «ع ج هاجس» لمربط عجمان، ذهبية الأمهار عمر سنة، تلاه في المركز الثاني وحصد اللقب الفضي «إي أس الورس» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، فيما حل «جيه أس كرار» لجاسم عيد حسن، في المركز الثالث ونال اللقب البرونزي.

وتوج «ع ج عماش» لخليفة علي الكتبي، باللقب الذهبي للأمهار، وحل في المركز الثاني ونال الفضة «كرمان الباهية» لسلطان سيف المنصوري، فيما جاء بالمركز الثالث وحصل على البرونز «غالي الباهية» ليوسف محمد الرشيد.

واعتلى «دي شهار» لمربط دبي صدارة الفحول محققاً اللقب الذهبي، تلاه في المركز الثاني وحصل على اللقب الفضي «ع ج ساير» لمربط عجمان، فيما حصل «رمز الياه» لمحمد أحمد عبد اللطيف آل علي، على اللقب البرونزي.

سبقت البطولة بيومين، منافسات البطولة الوطنية لجمعية الإمارات للخيول العربية بمشاركة 197 خيلاً تعود لنحو 150 مالكاً ومربياً، وأسفرت نتائجها عن تتويج «أي آر خالدية» لمحمد أمين المحاميد بذهبية المهرات، تلتها في المركز الثاني ونالت الفضية «نالا الدار» لحصة مبارك الشامسي، فيما ذهبت البرونزية إلى «أ. أس. شيخة الجمال» لأحمد محمد علي الشميلي.

وفي فئة الأفراس، توجت «نايا الحمود» لغالية علي المنصوري باللقب الذهبي، ونالت «ع ج دجسيرا» لرانيا محمد عيتاني الفضية، بينما حصدت «غ. س. شهد غلفا» لسلطان سيف سالم المنصوري البرونزية.

وفي فئة الأمهار، فاز «فهد الزبير» لمهرة عبد الرحمن الشامسي باللقب الذهبي، تلاه «غندور الهواجر» لمحمد فهد الأحبابي بالمركز الثاني والفضية، ثم «فراس المنهل» لفاطمة خميس العبري، الذي نال البرونز.

واختتمت المنافسات بفئة الفحول، حيث تُوّج «صفوان نيار» لمطر حامد النيادي بالميدالية الذهبية، وحل ثانياً «ساجي الباهية» لسعيد عبيد الراشدي بالفضية، فيما نال «هيمان آر» لمحمد حمد المنصوري البرونزية.