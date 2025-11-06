إقبال لافت من «كبار المواطنين» على المشاركة في «رماية السكتون»



أبوظبي (وام)



أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخّصة، عن إقبال لافت من كبار المواطنين من عمر 60 عاماً فما فوق، على التسجيل للمشاركة في منافسات بطولة الرماية بالبندقية السكتون.

تنطلق البطولة الجمعة في نادي مصفوت للرماية والفروسية، ضمن الجولة الثالثة، وتتضمن السبت منافسات «بندقية 223»، التي تمت ترقيتها لترمى باستخدام المنظار، وصولاً إلى اليوم الختامي الأحد المقبل بإقامة منافسات فرق إسقاط الصحون - فئة بندقية السكتون.

وأكدت اللجنة أن هذا الإقبال من كبار المواطنين على التسجيل للمشاركة في البطولة المستحدثة، يرسخ القيمة الكبيرة للبطولة، وإرثها المستدام، لاسيما أن «بندقية السكتون»، تتميز بخفة حملها، ودقة تصويبها لدى الرماة، ولها استخدامات في الصيد والقنص.

وأشارت إلى الترتيبات الكبيرة في نادي مصفوت للرماية والفروسية، وتوفير جميع متطلبات نجاح الجولة، والحرص على التعاون لإنجاح الفعاليات، وتتويج الفائزين في جولتي عجمان ومصفوت.