مدرب تشيلسي يتحدث عن «الهدفين الساذجين»!



لندن (د ب أ)



قال إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، إن العامل الرئيسي وراء انتهاء مباراة فريقه مع كاراباخ 2-2، في دوري أبطال أوروبا، هو استقبال فريقه لهدفين بطريقة ساذجة.

وتقدم تشيلسي بهدف سجله استيفاو ويليان، في المباراة التي أقيمت بباكو، ولكن مع نهاية الشوط الأول وجد الفريق نفسه متأخراً بهدف بعدما سجل كاراباخ هدفين متتاليين. وذكر الموقع الرسمي للنادي أن التبديلات الثلاثة التي أجراها تشيلسي بين الشوطين ساعدت في استعادة السيطرة على المباراة، وتعادل الفريق عندما سجل أليخاندرو جارناتشو البديل هدف التعادل.

وقال ماريسكا: «الفارق الكبير كان داخل منطقة الجزاء».

وأضاف: «في منطقة الجزاء الخاصة بنا، تلقينا هدفين كان يمكن عدم استقبلاهما، في منطقة الجزاء الخاصة بهم، بالنسبة لعدد المرات التي وصلنا إليها، كنّا بحاجة لأن نكون أكثر حسماً».

وقال: «بدأنا المباراة بطريقة صحيحة، سجلنا هدف التقدم، بعدها تلقينا هدفين بطريقة ساذجة، ضغط كاراباخ بشكل جيد، ولكن أتيحت لنا العديد من الفرص أثناء بناء اللعب، هناك بعض النقاط التي يمكن تحسينها، لكن بشكل عام قدمنا بعض الأداء الجيد أيضاً».

وأوضح: «حصدنا نقطة، نذهب إلى الوطن، والآن من المهم أن نحاول استعادة طاقتنا من أجل خوض مباراة أخرى يوم السبت».

وكانت خيبة الأمل الوحيدة من هذه المباراة، هي خروج روميو لافيا مصاباً.

وقال ماريسكا: «إنه أمر مؤسف للغاية، وتحديداً بالنسبة له. لن يتمكن من أن يكون جاهزاً لفترة طويلة، مازال من المبكر تحديد نوع الإصابة، لكن نأمل ألا تكون إصابة كبيرة».