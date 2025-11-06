«الكريكيت» يشارك في «آسيوية الدوحة»

أبوظبي (الاتحاد)



أنهى منتخب الكريكيت تحضيراته للمشاركة في بطولة كأس آسيا للنجوم الصاعدة، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة من 14 نوفمبر الجاري.

وتقام البطولة تحت إشراف المجلس الدولي للكريكيت، الذي يهدف من خلالها إلى إتاحة الفرصة أمام المنتخبات الصاعدة والناشئة للاحتكاك وكسب الخبرة، فضلاً عن كونها منصة لاكتشاف المواهب وإبراز نجوم المستقبل في اللعبة.

ويشارك المنتخب بتشكيلة مكوّنة من 15 لاعباً تم اختيارهم بعناية من بين العناصر التي تألقت في المباريات المحلية والدولية الأخيرة.

وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع منتخبنا في المجموعة الثانية إلى جانب الهند، وباكستان، وعُمان.

ويستهل المنتخب مشواره بمواجهة الهند 14 نوفمبر، ثم يلتقي عُمان 16 نوفمبر، قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات أمام باكستان 18 نوفمبر.

ويقام نصف النهائي 21 نوفمبر، على أن يُختتم الحدث بالمباراة النهائية 23 نوفمبر.

وأكد زايد عباس، عضو مجلس إدارة مجلس الإمارات للكريكيت، والمتحدث الرسمي باسم المجلس، أن البطولة تمثل إحدى أهم المشاركات الرسمية للنجوم الواعدة في المنتخب، كونها تجمع أبرز المنتخبات الآسيوية في اللعبة، وتشكّل فرصة حقيقية لقياس قدرات اللاعبين الشبان والتعرف على مستوياتهم قبل انضمامهم إلى صفوف المنتخبات الأولى لبلادهم.

وأضاف عباس أن المنتخب تم إعداده بعناية من أجل المنافسة بقوة وتقديم أفضل أداء ممكن في البطولة.