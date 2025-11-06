الجمعة 7 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الكريكيت» يشارك في «آسيوية الدوحة»

«الكريكيت» يشارك في «آسيوية الدوحة»
6 نوفمبر 2025 16:15

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
جولة جديدة من محادثات السلام بين أفغانستان وباكستان بإسطنبول
طحنون بن زايد: نواصل تركيزنا على توسيع آفاق التقنيات التحويلية وتعميق الشراكات الدولية


أنهى منتخب الكريكيت تحضيراته للمشاركة في بطولة كأس آسيا للنجوم الصاعدة، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة من 14 نوفمبر الجاري.
وتقام البطولة تحت إشراف المجلس الدولي للكريكيت، الذي يهدف من خلالها إلى إتاحة الفرصة أمام المنتخبات الصاعدة والناشئة للاحتكاك وكسب الخبرة، فضلاً عن كونها منصة لاكتشاف المواهب وإبراز نجوم المستقبل في اللعبة.
ويشارك المنتخب بتشكيلة مكوّنة من 15 لاعباً تم اختيارهم بعناية من بين العناصر التي تألقت في المباريات المحلية والدولية الأخيرة.
وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع منتخبنا في المجموعة الثانية إلى جانب الهند، وباكستان، وعُمان.
ويستهل المنتخب مشواره بمواجهة الهند 14 نوفمبر، ثم يلتقي عُمان 16 نوفمبر، قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات أمام باكستان 18 نوفمبر.
ويقام نصف النهائي 21 نوفمبر، على أن يُختتم الحدث بالمباراة النهائية 23 نوفمبر.
وأكد زايد عباس، عضو مجلس إدارة مجلس الإمارات للكريكيت، والمتحدث الرسمي باسم المجلس، أن البطولة تمثل إحدى أهم المشاركات الرسمية للنجوم الواعدة في المنتخب، كونها تجمع أبرز المنتخبات الآسيوية في اللعبة، وتشكّل فرصة حقيقية لقياس قدرات اللاعبين الشبان والتعرف على مستوياتهم قبل انضمامهم إلى صفوف المنتخبات الأولى لبلادهم.
وأضاف عباس أن المنتخب تم إعداده بعناية من أجل المنافسة بقوة وتقديم أفضل أداء ممكن في البطولة.

 

الإمارات
الكريكيت
قطر
الدوحة
عمان
الهند
باكستان
آخر الأخبار
آثار الدمار الواسع في منطقة الشجاعية بمدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
مشروع قرار أميركي بمجلس الأمن لدعم خطة السلام في غزة
اليوم 01:29
جندي أوكراني قرب خط المواجهة في زابوريجيا (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا تعلن تقدم قواتها في «بوكروفسك» الأوكرانية
اليوم 01:29
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على مواقع في جنوب لبنان (رويترز)
الأخبار العالمية
غارات إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان
اليوم 01:29
وزير الخارجية المصري خلال اجتماع الآلية الثلاثية لدول جوار ليبيا
الأخبار العالمية
مصر: الحل السياسي الليبي - الليبي السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة
اليوم 01:29
فلسطينيون يحاولون الحصول على طعام من مطبخ خيري في خان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
تحديات معقّدة تعطّل عودة الحياة الطبيعية في غزة
اليوم 01:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©