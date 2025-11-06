الجمعة 7 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

اتحاد الموانع يوقع مذكرة تفاهم مع «أربيان وورير»

اتحاد الموانع يوقع مذكرة تفاهم مع «أربيان وورير»
6 نوفمبر 2025 16:18

دبي (الاتحاد)

وقع اتحاد الإمارات لرياضة الموانع مذكرة تفاهم مع مؤسسة «أربيان وورير»، في خطوة تعكس التوجه الاستراتيجي نحو بناء شراكات رياضية مستدامة، بهدف تعزيز التعاون المشترك في تنظيم الفعاليات والبطولات الرياضية وتطوير رياضة الموانع في الدولة.
وجرت مراسم التوقيع في مركز دبي الدولي للمعارض والمؤتمرات، بحضور عبدالرحمن أبو الشوارب، رئيس اتحاد الإمارات لرياضة الموانع، حيث وقع الاتفاقية علي خالد بن زايد الفلاسي، رئيس لجنة المسابقات والتسويق، ونيوكولاس كارترايت، الرئيس التنفيذي لـ«أربيان وورير»، بحضور عدد من ممثلي الجانبين.
وأكد عبدالرحمن أبو الشوارب، أن الشراكة تمثل خطوة نوعية في إطلاق مسيرة الاتحاد وتنفيذ خطته الاستراتيجية، من خلال التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في تطوير رياضة الموانع، وفق أفضل الممارسات الدولية، مشيراً إلى أن الاتفاقية تسهم في توسيع قاعدة الممارسين وتشكيل منتخبات قادرة على تمثيل الدولة في البطولات المحلية والدولية، بما يواكب توجهات وزارة الرياضة واستراتيجيتها في دعم الرياضة المجتمعية والاحترافية.
وأضاف أن التكامل بين القطاعين العام والخاص يشكل محوراً رئيساً لتطوير الرياضات الحديثة وتعزيز جودة تنظيم الفعاليات الرياضية في الدولة.
من جانبه، أعرب نيوكولاس كارترايت، الرئيس التنفيذي لـ«أربيان وورير» عن سعادته بالشراكة مع الاتحاد، مؤكداً حرص المؤسسة على تنفيذ مشاريع تطويرية مبتكرة تسهم في ترسيخ مكانة رياضة الموانع على المستويين المحلي والدولي.
وتنص المذكرة على إطلاق برامج تطويرية وتنظيم فعاليات وبطولات مشتركة تحت إشراف الاتحاد، بما يعزز جودة التنظيم ويحقق الأثر الرياضي والمجتمعي المنشود.

الإمارات
دبي
عبدالرحمن أبوالشوارب
