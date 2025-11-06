ترايثلون دبي T100 العالمي جاهز للانطلاق بمشاركة نخبة المحترفين



دبي (الاتحاد)

أعلن المنظمون اكتمال التحضيرات مع انطلاق العد التنازلي قبل أسبوع واحد فقط من انطلاق منافسات ترايثلون دبي T100، وهي البطولة العالمية التي تستعد للعودة إلى دبي من 13 إلى 16 نوفمبر، والتي تعد احتفالاً يمتد لأربعة أيام بالرياضة والصحة والمجتمع خلال تحدي دبي للياقة البدنية 30X30، وينظّم الحدث من قبل منظمة رياضيي الترايثلون المحترفين والاتحاد العالمي للترايثلون، وبدعم من مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

وتشهد البطولة منافسة بين نخبة من الرياضيين المحترفين الأفضل في العالم، إلى جانب مسابقات الجري الممتعة الأخرى للعائلات، والترفيه للأطفال، بالإضافة إلى الموسيقى الحية في القرية الأيرلندية، حيث يقدم ترايثلون دبي T100 عطلة نهاية أسبوع طويلة لا تُنسى من اللياقة البدنية والطاقة الإيجابية، كل ذلك في مضمار ميدان مع إطلالة رائعة على أفق دبي الشهير.

تنطلق المنافسات في عطلة نهاية الأسبوع المقبل، بداية من 13 نوفمبر، مع إقامة سباق التتابع الثنائي «الدواثلون»، وهو سباق يعتمد نظام الفريق، ويعد خياراً مثالياً للأصدقاء أو المجموعات المؤسسية المكونة من شخصين أو ثلاثة، فيما ترحب البطولة 14 نوفمبر، بالمشاركين الصغار في سباق أكواثون المدارس، وهو سباق مكون من السباحة والجري، ويقام على شاطئ سنسيت بيتش في جميرا 3، ومصمم خصيصاً للأطفال.

وتتواصل المنافسات 15 نوفمبر، حيث يشهد إقامة ثلاث سباقات مميزة في دبي، وهي: الترايثلون السريع «السبرينت»، وهو تحدٍّ مناسب للمبتدئين يشمل 750 متراً سباحةً، و20 كيلومتراً ركوب الدراجات، و5 كيلومترات للجري، والسباق الموسيقي (الذي يمكن المشاركة فيه مقابل 118 درهماً)، وهو سباق جري مسائي ترفيهي مجتمعي لمسافة 5 كيلومترات على إيقاعات موسيقية حماسية، تجمع بين اللياقة البدنية وأجواء المهرجانات. كما يُقام ترايثلون دبي الرئيسي للمحترفين والمحترفات في ذلك اليوم، حيث يتنافس نجوم عالميون، من بينهم متصدري ترتيب الموسم في سباق لمسافة 100 كيلومتر يشمل 2 كيلومتر سباحةً، و80 كيلومتراً ركوب الدراجات، و18 كيلومتراً للجري.

ويُقام السباق النهائي للهواة 16 نوفمبر، حيث يخوض المشاركون مسافة الترايثلون الكاملة، وهي 2 كلم سباحة، و80 كلم ركوب الدراجات، و18 كلم جري، بشكل مطابق للمحترفين، ويعد هذا السباق ختاماً مثالياً لعطلة نهاية أسبوع حافلة بالإثارة في مضمار ميدان. حيث يشكل الفرصة الأمثل لعشاق الترايثلون الهواة لتحدي أنفسهم واجتياز خط النهاية الشهير نفسه الذي يعبره المحترفون، حيث يلوح برج خليفة الشامخ في الأفق، وترتفع خلالها هتافات الجماهير تشجيعاً للمشاركين.

وتشهد البطولة هذا العام أيضاً إنجازاً عالمياً، حيث سيكمل غاني سليماني، رياضي التحمّل المقيم في دبي، سباقه المتتالي رقم 100 في ترايثلون فئة T100، مما يؤهله لدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأول رجل في التاريخ يحقق هذا الإنجاز الرياضي غير المسبوق.