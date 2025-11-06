دي روسي مدرباً لجنوى



روما (رويترز)



أعلن جنوى المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، تعيين دانييلي دي روسي مدرباً جديداً للفريق، بعد إقالة الفرنسي باتريك فييرا من منصبه، وذلك في إطار سعيه للخروج من منطقة الهبوط.

وأقال جنوى المدرب الفرنسي بعد بداية خالية من الانتصارات لموسمه، تضمنت ثلاثة تعادلات وست هزائم جعلته يتذيّل الترتيب.

وتولى دومينيكو كريشيتو المهمة بشكل مؤقت ليشرف على أول فوز لجنوى في الدوري هذا الموسم، بانتصاره 2-1 على ساسولو ليتقدم للمركز 18، متساوياً برصيد ست نقاط مع بيزا صاحب المركز 17 الذي يقبع في منطقة الأمان.

وقال النادي في بيان «يعلن جنوى تعيين دانييلي دي روسي مدرباً للفريق الأول، اجتمع المدرب الجديد بالفعل مع اللاعبين، وسيقود الحصة التدريبية المسائية المقررة في مركز سينيوريني الرياضي».

وتولى دي روسي (42 عاماً)، والذي قضى ما يقرب من عقدين من الزمن في روما لاعباً، تدريب نادي العاصمة في يناير 2024، بعد إقالة جوزيه مورينيو.

وقاد روما لاحتلال المركز السادس في الدوري الإيطالي، وقبل نهائي الدوري الأوروبي، قبل أن يوقّع على تمديد عقده حتى عام 2027.

وأقيل رغم ذلك في سبتمبر من العام الماضي بعدما استهل الموسم الجديد في الدوري دون أي فوز، ومن المفارقات أن مباراته الأخيرة انتهت بالتعادل 1-1 على ملعب جنوى.

وستكون المباراة القادمة لجنوى عندما يستضيف فيورنتينا، الذي يعيش حالة من الاضطراب، وأقال المدرب ستيفانو بيولي يوم الثلاثاء، بعد بداية سيئة لم يحقق فيها أي فوز، جعلت الفريق يتذيّل ترتيب الدوري الإيطالي.