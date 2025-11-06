ألكاراز وديوكوفيتش.. «الصدام القوي»



روما (أ ب)



أوقعت قرعة البطولة الختامية لموسم الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين، الإسباني كارلوس ألكاراز في مجموعة واحدة مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش، فيما سيتواجد الإيطالي يانيك سينر، حامل اللقب، في مجموعة واحدة مع الألماني ألكسندر زفيريف.

وضمت مجموعة جيمي كونورز كلا من ألكاراز وديوكوفيتش، والأميركي تايلور فريتز، والأسترالي أليكس دي مينور.

فيما ضمت مجموع بيورن بورج كلاً من سينر وزفيريف والأميركي بن شيلتون، والكندي فليكس أوجير الياسيم أو الإيطالي لورينزو موسيتي، اللذين يتنافسان على المقعد النهائي. ويحتل أوجر البياسين المركز الثامن، آخر المقاعد المؤهلة للبطولة، ولكن يمكن لموسيتي أن يتخطاه إذا فاز ببطولة أثينا التي تقام هذا الأسبوع.

وضع ديوكوفيتش، الذي يشارك أيضاً في بطولة أثينا، لا يزال غير مؤكد. ديوكوفيتش، الفائز بالبطولة الختامية سبع مرات في رقم قياسي، غاب عن المنافسات العام الماضي، وصرح بأنه سيقرر ما إذا كان سيشارك أم لا بعد انتهاء بطولة أثينا.

وتبدأ البطولة الختامية يوم الأحد بدور المجموعات، حيث يتأهل صاحبا أول مركزين إلى الدور قبل النهائي.

وتقام المباراة النهائية يوم 16 نوفمبر.

وسيلعب ألكاراز في البطولة الختامية للمرة الثالثة، وكانت أفضل نتائجه هي التأهل للدور قبل النهائي في 2023.

ومازال ألكاراز وسينر يتنافسان على إنهاء الموسم في صدارة التصنيف، والذي سيتحدد بأدائهما في النهائيات. وفاز زفيريف بالبطولة الختامية في 2018 و2021 بينما خسر فريتز نهائي العام الماضي أمام سينر.

ويظهر دي مينور للمرة الثانية على التوالي في البطولة، فيما يشارك شيلتون للمرة الأولى.