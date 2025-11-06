«صدارة خماسية» في ضربة بداية «أبوظبي للجولف»



مراد المصري (أبوظبي)



تساوى 5 لاعبين في صدارة بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف، برصيد 8 ضربات تحت المعدل، بمجموع 64 ضربة، في ختام الجولة الأولى التي دشنت انطلاقة «النسخة 20» للمنافسات التي تُعد واحدة من فعاليات «سلسلة رولكس»، وجزءاً من التصفيات الختامية لجولة دي بي ورلد، والتي تُقام على ملعب ياس لينكس في جزيرة ياس بأبوظبي، وتتواصل حتى الأحد المقبل، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، وجولة دي بي ورلد.

وأكدت البطولة التي تستقطب أفضل 70 لاعباً في تصنيف «السباق إلى دبي» هذا الموسم، أن المنافسة على لقب كأس «الصقر المجنح» ستكون على أشدها بين نجوم العالم، وذلك مع وجود 5 لاعبين في صدارة الترتيب في الجولة الأولى، وهم الإنجليزي تومي فليتوود البطل عامي 2017 و2018، والإيرلندي شين لوري بطل عام 2019، والفرنسي أدريان سادييه، والنيوزلندي كازوما كوبوري، والجنوب أفريقي ريتشارد ستيرن.

ونجح ستيرن من اعتلاء الصدارة مبكراً بتسجيل هذا الرقم المتميز، ولاحقاً بدأ بقية اللاعبون بالانضمام إليه في المقدمة، حيث استمتع الأبطال بالأجواء المثالية على ملعب ياس لينكس، من خلال استقرار سرعة الرياح والجاهزية المثالية للعشب.

وستكون المنافسة على أشدها في الجولة الثانية الجمعة، وذلك بتساوي 7 لاعبين في المركز الثاني برصيد 7 ضربات تحت المعدل لكل منهم بإجمالي 65 ضربة، وهم الدنماركي نيكولاي هوجارد، والإنجليزي أندي سوليفان، والألماني نيكولاي فون، والإسباني إلفيرا ناتشو، والأميركي مايكل كيم، واليباني كيتا ناكاجيما، والسويدي أليكس نورين.

وما يزال الأيرلندي الشمالي روري ماكلروي، متصدر الترتيب وحامل لقب «السباق إلى دبي»، على مقربة من المقدمة، بعدما أنهى الجولة الأولى برصيد 4 ضربات تحت المعدل بإجمالي 68 ضربة.

وما يؤكد قوة مستويات اللاعبين، أن 7 فقط من جميع المشاركين في البطولة أنهوا الجولة الأولى برصيد أعلى من المعدل، مما يجعل الجماهير في أبوظبي أمام حدث استثنائي في أحد أقوى عروض الجولف في العالم.