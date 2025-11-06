«القوس والسهم» يشارك في بطولة آسيا



الشارقة (وام)



أعلن اتحاد القوس والسهم اعتماد مشاركة 9 لاعبين ولاعبات في البطولة الآسيوية المقررة في بنجلاديش من 8 إلى 14 نوفمبر الجاري.

وأكد في بيان أن القائمة تتألف من عبدالله عبيد الكتبي، وعلي يعقوب، ومنصور سعيد الكتبي، وسيب سنكر «القوس المحدب لفئة الرجال»، وحصة العوضي، وعائشة جاسم آل علي «القوس المحدب لفئة السيدات».

كما تضم محمد صالح بن عمرو، وشهاب الساعدي «القوس المركب لفئة الرجال»، وميثاء النعيمي «القوس المركب، لفئة السيدات».

وقال حميد سبت سالمين الشامسي، نائب رئيس الاتحاد، رئيس لجنة المنتخبات، إن المشاركة في البطولة الآسيوية، تأتي ضمن استراتيجية الاتحاد لتمكين المنتخبات من القدرات التنافسية العالمية، وصقل مهارات اللاعبين واللاعبات، من خلال الاحتكاك مع نخبة اللاعبين المحترفين.

وأضاف أن تتويج المنتخب بالمركز الثاني في الترتيب العام وحصد 7 ميداليات، بواقع 3 ذهبية، وفضيتين، وبرونزيتين في بطولة غرب آسيا الثانية «قطر 2025»، مطلع الأسبوع الجاري، يعد دافعاً كبيراً لمزيد من الإنجازات باسم الإمارات في المحافل الخارجية.