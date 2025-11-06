الجمعة 7 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«القوس والسهم» يشارك في بطولة آسيا

«القوس والسهم» يشارك في بطولة آسيا
6 نوفمبر 2025 17:40

 
الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
طحنون بن زايد: نواصل تركيزنا على توسيع آفاق التقنيات التحويلية وتعميق الشراكات الدولية
«إسكان المواطنين» يتصدر الأولويات ويحظى بدعم القيادة


أعلن اتحاد القوس والسهم اعتماد مشاركة 9 لاعبين ولاعبات في البطولة الآسيوية المقررة في بنجلاديش من 8 إلى 14 نوفمبر الجاري.
وأكد في بيان أن القائمة تتألف من عبدالله عبيد الكتبي، وعلي يعقوب، ومنصور سعيد الكتبي، وسيب سنكر «القوس المحدب لفئة الرجال»، وحصة العوضي، وعائشة جاسم آل علي «القوس المحدب لفئة السيدات».
كما تضم محمد صالح بن عمرو، وشهاب الساعدي «القوس المركب لفئة الرجال»، وميثاء النعيمي «القوس المركب، لفئة السيدات».
وقال حميد سبت سالمين الشامسي، نائب رئيس الاتحاد، رئيس لجنة المنتخبات، إن المشاركة في البطولة الآسيوية، تأتي ضمن استراتيجية الاتحاد لتمكين المنتخبات من القدرات التنافسية العالمية، وصقل مهارات اللاعبين واللاعبات، من خلال الاحتكاك مع نخبة اللاعبين المحترفين.
وأضاف أن تتويج المنتخب بالمركز الثاني في الترتيب العام وحصد 7 ميداليات، بواقع 3 ذهبية، وفضيتين، وبرونزيتين في بطولة غرب آسيا الثانية «قطر 2025»، مطلع الأسبوع الجاري، يعد دافعاً كبيراً لمزيد من الإنجازات باسم الإمارات في المحافل الخارجية.

الإمارات
اتحاد القوس والسهم
بنجلاديش
آخر الأخبار
آثار الدمار الواسع في منطقة الشجاعية بمدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
مشروع قرار أميركي بمجلس الأمن لدعم خطة السلام في غزة
اليوم 01:29
جندي أوكراني قرب خط المواجهة في زابوريجيا (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا تعلن تقدم قواتها في «بوكروفسك» الأوكرانية
اليوم 01:29
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على مواقع في جنوب لبنان (رويترز)
الأخبار العالمية
غارات إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان
اليوم 01:29
وزير الخارجية المصري خلال اجتماع الآلية الثلاثية لدول جوار ليبيا
الأخبار العالمية
مصر: الحل السياسي الليبي - الليبي السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة
اليوم 01:29
فلسطينيون يحاولون الحصول على طعام من مطبخ خيري في خان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
تحديات معقّدة تعطّل عودة الحياة الطبيعية في غزة
اليوم 01:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©