شرقي وكولو مواني وكانتي يعودون إلى تشكيلة فرنسا



باريس (أ ف ب)



عاد المهاجمان راين شرقي وراندال كولو مواني، ولاعب وسط الاتحاد السعودي نجولو كانتي إلى تشكيلة المنتخب الفرنسي لمباراتيه الأخيرتين في تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال 2026 ضد أوكرانيا وأذربيجان، وفق ما أعلن المدرب ديدييه ديشامب.

وتزامنا مع عودة شرقي وكولو مواني إلى بطل مونديالي 1998 و2018 ووصيف 2022، يغيب ثنائي باريس سان جيرمان بطل دوري أبطال أوروبا عثمان ديمبلي وديزيريه دويه بسبب الإصابة التي أبعدت أيضاً لاعبي وسط ميلان الإيطالي أدريان رابيو وريال مدريد الإسباني أوريليان تشواميني.

وسجل شرقي (22 عاماً، مباراتان دوليتان، هدف واحد) بدايته مع «الديوك» في يونيو خلال المربع الأخير لدوري الأمم الأوروبية، مسجلاً هدفاً رائعاً في نصف النهائي ضد إسبانيا (4-5).

وبعد استدعائه مجدداً خلال النافذة الدولية في سبتمبر، اضطر أفضل ممرر في الدوري الفرنسي للموسم الماضي إلى الانسحاب من التشكيلة بسبب إصابة في الفخذ، ثم استبعد عن فريق ديشامب في أكتوبر للسبب نفسه.

لكن نجم ليون السابق بدأ يستعيد أفضل مستوياته، وتجلى ذلك في هدفه الأربعاء في دوري أبطال أوروبا في فوز فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي على بوروسيا دورتموند الألماني 4-1.

أما كولو مواني (26 عاما، 31 مباراة دولية، 9 أهداف)، فبعدما كان لاعباً أساسياً، لم يستدع إلى أي من المباريات الأربع السابقة في تصفيات مونديال 2026 بسبب افتقاره إلى دقائق اللعب مع فريقه الجديد توتنهام الإنجليزي.

وفي ظل غياب رابيو وتشواميني الذي غاب أيضاً عن المباراتين الماضيتين ضد أذربيجان (3-0) وآيسلندا (2-2) للإيقاف، لجأ ديشامب إلى المخضرم كانتي (34 عاماً، 64 مباراة دولية، هدفان) وأعاد لاعب وسط الاتحاد إلى التشكيلة للمرة الأولى منذ نوفمبر 2024.

وتحتاج فرنسا إلى الفوز على أوكرانيا في 13 نوفمبر على ملعب «بارك دي برانس» لضمان التأهل إلى كأس العالم 2026 والحصول على بطاقة المجموعة الرابعة، ثم ستحصل على فرصة ثانية في رحلتها إلى أذربيجان في 16 منه في حال لم تحسم تأهلها، وذلك لأنها تتصدر بفارق ثلاث نقاط عن أوكرانيا و6 عن آيسلندا.

- تشكيلة الـ24 لاعباً:

- حراسة المرمى: لوكا شوفالييه (باريس سان جيرمان)، مايك مينيان (ميلان الإيطالي)، بريس سامبا (رين).

- الدفاع: لوكا دينيي (أستون فيلا الإنجليزي)، مالو جوستو (تشيلسي الإنجليزي)، لوكا هرنانديز (باريس سان جيرمان)، تيو هرنانديز (الهلال السعودي)، إبراهيما كوناتيه (ليفربول الإنجليزي)، جول كونديه (برشلونة الإسباني)، وليام صليبا (أرسنال الإنجليزي)، دايو أوباميكانو (بايرن ميونيخ الألماني).

- الوسط: إدواردو كامافينجا (ريال مدريد الإسباني)، نجولو كانتي (الاتحاد السعودي) مانو كونيه (روما الإيطالي)، ميكايل أوليسيه (بايرن ميونيخ الألماني)، وارن زائير إيمري (باريس سان جيرمان).

- الهجوم: ماجنيس أكليوش (موناكو)، برادلي باركولا (باريس سان جيرمان)، ريان شرقي (مانشستر سيتي الإنجليزي)، أوجو إيكيتيكيه (ليفربول الإنجليزي)، راندال كولو مواني (توتنهام الإنجليزي)، جان-فيليب ماتيتا (كريستال بالاس الإنجليزي)، كيليان مبابي (ريال مدريد الإسباني)، كريستوفر نكونكو (ميلان الإيطالي).