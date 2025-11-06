« لوس أنجلوس 2028» يطلق برنامجاً للمتطوعين



لوس أنجلوس (رويترز)



أطلقت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في لوس أنجلوس 2028 برنامجاً تطوعياً يدعو السكان للتسجيل في فعاليات الخدمة المجتمعية قبل دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية، مع عرض لتفاصيل الأدوار خلال وقت الألعاب في عام 2026.

وتقول اللجنة المنظمة لألعاب لوس أنجلوس إن البدء المبكر في هذا البرنامج يهدف إلى بناء ثقافة تطوعية قبل حفل الافتتاح بوقت كاف، وتوسيع قاعدة المتطوعين في المنطقة. يمكن للمقيمين تسجيل اهتمامهم عبر موقع ال.ايه 28 دوت أورج.

وقال رينولد هوفر الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لألعاب لوس أنجلوس، إن البرنامج يهدف إلى تسخير «روح التطوع» في المدينة قبل حفل الافتتاح بوقت طويل، مما يجعل لوس أنجلوس نموذجاً للمدن المضيفة في المستقبل.

قال هوفر إن رؤية كيف اجتمع سكان لوس أنجلوس لدعم بعضهم البعض في أعقاب حرائق الغابات التي اندلعت في يناير كانون الثاني والتي دمرت المنطقة كانت بمثابة مصدر إلهام للبرنامج.

وأضاف «توقفنا جميعاً للحظة وقلنا إننا نريد من الناس أن يفكروا فينا ليس باعتبارنا لجنة منظمة للأولمبياد فحسب، بل أيضاً منظمة مدنية تقدم المساعدة للمجتمع».

وتابع «من خلال القيام ببرنامج تطوعي الآن، وجمع الناس معا، فإننا نظهر التزامنا بالمرونة، والتزامنا بالعطاء لمجتمعاتنا، والتزامنا جميعاً بمساعدة جيراننا عندما يكونون في حاجة إلى المساعدة».

وقال إن المتطوعين في دورة الألعاب الأولمبية في باريس العام الماضي تركوا انطباعاً دائماً لديه.

وأضاف «كانوا أول الأشخاص الذين تراهم في المطار».

وتابع «كانوا في كل زاوية في الشارع، وفي كل محطة مترو وفي كل مكان، كانوا دائماً سعداء».

وتتوقع اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية في التعاقد مع عدد أكبر من المتطوعين مقارنة بعدد 45 ألفاً الذين كانوا مشاركين في باريس.

وقال هوفر «إنها أكبر ألعاب في تاريخ الحركة الأولمبية، ولذا سنحتاج إلى أكثر من ذلك، ربما ما بين 50 ألفا و75 ألف شخص».

وأضاف أن المشاركة المبكرة في البرنامج «ستؤخذ بالتأكيد في الاعتبار» عندما تبدأ عمليات الاستعانة بالمتطوعين في وقت الألعاب.

ووصف قادة المدينة، بما في ذلك كارين باس رئيسة بلدية لوس أنجلوس، هذا الجهد بأنه جزء من المشاركة المدنية الأوسع المرتبطة بألعاب 2028.