الرياضة

النسخة الخامسة من دورة كلباء للألعاب الشاطئية تنطلق غداً

النسخة الخامسة من دورة كلباء للألعاب الشاطئية تنطلق غداً
6 نوفمبر 2025 20:13

 
الشارقة (وام)

برعاية سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، تنطلق الجمعة، فعاليات النسخة الخامسة من دورة كلباء للألعاب الشاطئية، التي تستمر حتى 16 نوفمبر الجاري، بمشاركة 5000 لاعب ولاعبة يتنافسون ضمن سبع باقات رياضية تشمل 29 لعبة وفعالية.
ويتضمن حفل الافتتاح، الذي يقام على شاطئ كلباء، عروضاً متميزة على البر والبحر والجو، تشمل فقرات رياضية واستعراضات ضوئية وألعاباً نارية، إيذاناً بانطلاق منافسات الدورة التي تفتتح ببطولة كرة القدم الشاطئية.
ومن المنتظر أن يحضر الحفل عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين، يتقدمهم الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة خورفكان، والشيخ هيثم بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة كلباء، والشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ومحمد عبيد الحصان، الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، إلى جانب أعضاء اللجنة العليا المنظمة، وعدد من ممثلي الهيئات والمؤسسات الحكومية والاتحادات والأندية الرياضية.
وتضم باقات الدورة السبع مجموعة متنوعة من الألعاب والفعاليات؛ تشمل الألعاب الفردية مثل الترايثلون، سباق الطريق، الريشة الطائرة، والقوس والسهم، والألعاب الجماعية المتمثلة في كرة القدم، كرة السلة (3×3)، والكرة الطائرة.
كما تشمل المسابقات البحرية مثل قوارب الكاياك والسباحة، والألعاب الإلكترونية التي تضم التجديف الإلكتروني وكرة القدم (FC25)، إلى جانب ألعاب الدفاع عن النفس وتشمل الملاكمة، والجوجيتسو، والتايكواندو، والكاراتيه، والمصارعة، والجودو، ورياضات اللياقة البدنية مثل شد الحبل، وسباق الموانع، والثلاثي الحديث، فضلاً عن الألعاب المصاحبة التي تتضمن اليوجا، مصارعة الذراعين، وسلة الكراسي المتحركة.

الإمارات
الشارقة
كلباء
الألعاب الشاطئية
