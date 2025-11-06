أياكس يقيل مدربه لسوء النتائج

أمستردام (رويترز)



أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي إقالة مدربه جون هيتينجا بعد بداية سيئة للموسم تضمنت أربع هزائم متتالية ثقيلة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وتعيين فريد جريم خلفاً له بشكل مؤقت.

كما سيرحل المدرب المساعد مارسيل كايزر، فيما قال أليكس كروس المدير الفني للنادي إنه سيتخلى عن دوره قبل انتهاء عقده في نهاية الموسم إذا وجد النادي بديلاً مناسباً.

وفاز أياكس بخمس من بين 11 مباراة خاضها في دوري الدرجة الأولى الهولندي هذا الموسم ويحتل المركز الرابع في جدول الترتيب، لكنه يتذيل ترتيب دوري أبطال أوروبا في الأشهر القليلة الأولى من الموسم والتي كانت فوضوية بالنسبة للفريق.

قال كروس للموقع الإلكتروني للنادي «إنه قرار مؤلم، لكن بالنظر إلى الأشهر القليلة الماضية، لابد أن نستنتج أن الأمور سارت بشكل مختلف تماما عما كنا نتصوره، لم نشهد سوى تقدم ضئيل، وخسرنا نقاطاً دون داع».

وأضاف «ندرك أن المدرب الجديد قد يحتاج لبعض الوقت للعمل مع فريق شهد تغييرات، منحنا جون هذا الوقت، لكننا نعتقد أنه من الأفضل للنادي تعيين شخص آخر لقيادة الفريق، نأمل أن نعلن عن المدرب الجديد في أقرب وقت ممكن».

وهيتينجا (41 عاماً) هو لاعب سابق في نادي أياكس شارك في 218 مباراة مع الفريق، ثم أصبح مدرباً لفريق الشباب بالنادي.

ويخوض أياكس مباراته التالية يوم الأحد عندما يسافر للقاء أوتريخت.