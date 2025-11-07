لوكلير.. خطوبة وتألق قبل سباق البرازيل للفورمولا1

ساو باولو (أ ب)

ارتسمت على وجه شارل لوكلير ابتسامة عريضة في المؤتمر الصحفي، الذي عقده قبل سباق جائزة البرازيل الكبرى، ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات الفورمولا1، أمس، حيث أعلن عن خطوبته مؤخراً. ويستعد لوكلير، القادم من إمارة موناكو، للزواج من ألكسندرا سانت مليو.

وقال لوكلير: "أنا سعيد للغاية، بالطبع. إنه أسبوع مميز، مليء بالعواطف. إنها بالتأكيد لحظة مميزة لأي شخص أن يقدم على هذه الخطوة. نعم، أنا وأليكس في غاية السعادة."

ولم يمنح الموسم نفسه لوكلير الكثير من الأسباب للاحتفال، حيث دخل سائق فيراري هذا العام على أمل المنافسة على اللقب، ولكن مع تبقي أربعة سباقات، لم يتبق له سوى المركز الرابع للمنافسة عليه.

ويحتل لوكلير حالياً المركز الخامس، بفارق 54 نقطة عن البريطاني جورج راسل، سائق فريق مرسيدس. ويصل لوكلير إلى مضمار إنترلاجوس الشهير، بعد أداء جيد بعد حلوله ثانياً في سباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى في أوستن، وثالثاً في مكسيكو سيتي نهاية الأسبوع الماضي.

وقال لوكلير: "الزخم مستمر. لقد قدمنا أداءً جيداً في السباقات القليلة الماضية، وهذا أمر جيد، لكن لا يمكننا الاعتماد على الماضي في المستقبل. الأمر كله يتعلق بالبدء من الصفر مجدداً".

كما يتقدم فيراري بنقطة واحدة على مرسيدس، صاحب المركز الثاني في فئة الصانعين، حيث ضمن فريق مكلارين بالفعل صدارة الترتيب. وأضاف لوكلير: "سنركز هذا الأسبوع تدريجياً على ما يمكننا التحكم فيه، ونحاول أن نجعل عملياتنا على أفضل وجه ممكن، وأكثرها مثالية. ثم سنرى ما الذي سنحققه". أفضل إنجاز حققه لوكلير في إنترلاجوس هو المركز الرابع عام 2022 وحل خامساً عامي 2021 و2024 وسابعاً عام 2018.

وأتم لوكلير تصريحاته قائلاً: "آمل أن تكون هذه هي نهاية الأسبوع التي أعود فيها أخيراً إلى منصة التتويج هنا في البرازيل".