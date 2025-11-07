السبت 8 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
بورتوليتو.. الانطلاقة من مسقط الرأس!

بورتوليتو.. الانطلاقة من مسقط الرأس!
7 نوفمبر 2025 08:25

ساو باولو(أ ب)
قبل عام، شاهد سائق سيارات فورمولا1- جابرييل بورتوليتو سباق الجائزة الكبرى البرازيلي من الخارج كسائق في أكاديمية ماكلارين.
ويستعد الآن للمشاركة في سباق جائزة البرازيل للمرة الأولى، ضمن فريق كيك ساوبر.
وسيصبح بورتوليتو "21 عاماً" أول سائق برازيلي في سيارات فورمولا1 يتسابق في إنترلاجوس منذ فيليبي ماسا في عام 2017.
وقال بورتوليتو: "أريد أن أشعر بأجواء إنترلاجوس. لكنني لا أعتبر ذلك ضغطاً. لست بحاجة لأداء أفضل أو أسوأ لأنني في البرازيل. الأمر سيان. سأؤدي عملي على أكمل وجه".
وأضاف "أنا سعيد لأن عائلتي ستكون بجانبي، والعديد من المشجعين البرازيليين، وهذا بالتأكيد يمنحني طاقة إيجابية كبيرة".
ورغم أن بورتوليتو ولد في أوساسكو، وهي مدينة تقع في ولاية ساو باولو، وتبعد أقل من 20 ميلاً عن حلبة السباق، فأنه لا يرى ميزة في ذلك.
وشدد بورتوليتو في ختام حديثه "لم أزر هذا المضمار كثيراً في الماضي. سبق لي القيادة هنا مرة واحدة، ولكن قبل أربع سنوات بسيارة جي تي. لذا، لا أعرف المضمار جيداً. لكنني متحمس جداً للقيادة هنا أمام الجمهور البرازيلي".

