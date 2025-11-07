السبت 8 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة
الرياضة

ديوكوفيتش يقترب من اللقب 101 في أثينا

ديوكوفيتش يقترب من اللقب 101 في أثينا
7 نوفمبر 2025 08:27

أثينا(أ ف ب)
أبقى الإيطالي لورنتسو موزيتي على آماله في التأهل إلى بطولة "أيه تي بي" الختامية، عقب فوزه على الفرنسي ألكسندر مولر 6-2 و6-4، ليبلغ الدور نصف النهائي من دورة أثينا لكرة المضرب، برفقة الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنّف أول في الدورة والخامس عالمياً.
وجاء تأهل ديوكوفيتش بعد تغلبه على البرتغالي نونو بورجيش 7-6 (1/7) و6-4 في الدور ربع النهائي.
ويحتاج موزيتي، المصنّف التاسع عالمياً، للفوز بلقب دورة أثينا من أجل تجاوز الكندي فيليكس أوجيه-الياسيم والتأهل على حسابه إلى البطولة الختامية المقررة في تورينو الأسبوع المقبل.
وبمعزل عمّن سيتأهل بينهما في نهاية المطاف، فإنّه سيقع في مجموعة صعبة إلى جانب الإيطالي يانيك سينر المصنّف أول عالمياً والألماني ألكسندر زفيريف والأميركي بن شيلتون.
ويلتقي موزيتي في دور الأربعة الأميركي سيباستيان كوردا الجمعة.
بدوره، حصد ديوكوفيتش فوزه الـ 200 في القاعات المغلقة بعد مواجهة استغرقت ساعة و44 دقيقة، ليضرب موعداً مع الألماني يانيك هانفمان المتأهل من التصفيات.
ويخوض الصربي البالغ 38 عاماً الدورة رغم حسمه مشاركته في البطولة الختامية، حيث سيتنافس إلى جانب الإسباني كارلوس ألكاراز، الأميركي تايلور فريتز والأسترالي أليكس دي مينور.
ويبحث ديوكوفيتش في مشاركته بدورة أثينا عن لقبه الـ 101 في مسيرته. يتصدر الأميركي جيمي كونورز القائمة بـ 109 ألقاب، متقدماً على السويسري روجيه فيدرر (103).

