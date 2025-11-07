تعاون «الدولي للسيارات» وجامعة نوتردام لمكافحة الإساءة عبر الإنترنت

دبي (الاتحاد)

أعلن الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، عن تعاون بحثي تاريخي مع جامعة نوتردام، إحدى جامعات البحوث الرائدة في الولايات المتحد الأميركية.

وبدعم من مؤسسة الاتحاد الدولي للسيارات، سيعزز هذا التعاون الاستجابة العالمية للإساءة عبر الإنترنت في الرياضة من خلال البحث والابتكار المشترك.

وتحدد الاتفاقية إطاراً لمشاريع بحوث تعاونية بين الاتحاد الدولي للسيارات وجامعة نوتردام، حيث ستركز هذه المشاريع على أسباب الإساءة عبر الإنترنت في الرياضة وتأثيرها والوقاية منها، بما في ذلك الدور الناشئ للذكاء الاصطناعي في كل من انتشار المحتوى الضار وتطوير الحلول المحتملة.

بالإضافة إلى ذلك، ستدرس المشاريع كيفية تداخل الإساءة عبر الإنترنت مع الهوية، إلى جانب تجارب الرياضيين والصحة النفسية والاستجابة التنظيمية للاتحادات الرياضية.

وتتعاون جامعة نوتردام وحملة "متحدون ضد الإساءة عبر الإنترنت "UAOA"، التي أسسها محمد بن سليم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات في عام 2022، لمعالجة التحدي المتزايد للإساءة عبر الإنترنت في الرياضة.

وفي حديثه في معرض سيما SEMA في مركز لاس فيجاس للمؤتمرات، قال محمد بن سليم: "يمثل هذا التعاون خطوة مهمة إلى الأمام في مهمتنا لمكافحة الإساءة عبر الإنترنت على جميع مستويات الرياضة".

وأضاف: "أتطلع للعمل مع جامعة نوتردام، إحدى مؤسسات البحوث الرائدة في العالم، لاستكشاف حلول مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتطوير استراتيجيات قائمة على الأدلة لضمان بيئة رياضية أكثر أماناً وشمولية للجميع. ان هدفنا المشترك هو تعزيز بيئة آمنة وشاملة عبر الإنترنت للرياضيين والفرق والمشجعين في جميع أنحاء العالم."

وباستخدام حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب الدراسات الاستقصائية وبحوث السياسات، سيتتبع المشروع اتجاهات التحرش ويحدد المخاطر، كما يقدم ورش عمل حول محو الأمية الرقمية وبرنامج "رحلة السلامة والتحضر الرقمي" لمساعدة الشباب على تصفح الإنترنت بأمان. وتهدف هذه الجهود مجتمعة إلى حماية الرياضيين وتعزيز مجتمعات رقمية أكثر أماناً في مجال الرياضة".

وستساهم نتائج هذا التحليل في إعداد أوراق بحثية، بما في ذلك تقرير مؤشر حملة "متحدون ضد الإساءة عبر الإنترنت "UAOA"، والدراسة السنوية الرائدة حول الإساءة عبر الإنترنت في الرياضة، مما يساعد في صياغة اعتبارات سياسات عملية لخلق مساحات رقمية أكثر أماناً في جميع أنحاء المجتمع الرياضي العالمي.

ووقعت جامعة نوتردام أيضاً على ميثاق حملة "متحدون ضد الإساءة عبر الإنترنت، لتصبح عضواً رسمياً في التحالف العالمي وثامن مؤسسة أكاديمية تؤيد هذه الحملة.

ويعد توسع تلك الحملة في الولايات المتحدة أمراً بالغ الأهمية نظراً لثقافة الرياضة الراسخة في البلاد، حيث تجذب الدوريات الكبرى مثل دوري كرة القدم "NFL" ودوري كرة السلة "NBA" ودوري البيسبول "MLB" ملايين المشجعين وتولد تفاعلاً مكثفاً عبر الإنترنت.