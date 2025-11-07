جرين «الرهيب» يقود صنز للفوز على كليبرز

لوس أنجلوس (رويترز)

سجل جالين جرين 29 نقطة وأحرز ست رميات ثلاثية في مشاركته الأولى هذا الموسم، ليقود فينكس صنز للفوز على لوس أنجلوس كليبرز 115-102 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الليلة الماضية.

وأضاف ديفين بوكر 24 نقطة وسجل جرايسون ألين 18 نقطة وأربع رميات ثلاثية، ليفوز فينكس للمرة الثالثة في أربع مباريات.

وسجل ايفيتسا زوباتس 23 نقطة في أعلى معدل له هذا الموسم، واستحوذ على 11 كرة مرتدة، وأضاف كام كريستي 17 نقطة وأحرز جون كولينز 13 نقطة لصالح كليبرز، الذي تجرع الهزيمة الثالثة توالياً.

ولعب لوس أنجلوس بدون نجميه كوهي ليونارد وجيمس هاردن.

وغاب ليونارد للمباراة الثانية توالياً بسبب إصابة بالتواء في الركبة اليمنى، بينما لم يشارك هاردن لأسباب شخصية وفقا لما أعلنه كليبرز.