السبت 8 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

94 خيلاً تتنافس في الحفل الثالث على مضمار أبوظبي غداً

94 خيلاً تتنافس في الحفل الثالث على مضمار أبوظبي غداً
7 نوفمبر 2025 12:15

عصام السيد (أبوظبي)
يستضيف مضمار "أبوظبي للسباق"، غداً السبت، السباق الثالث في الموسم الجديد لسباقات الخيل 2025 – 2026، ويتألف من7 سباقات، بمشاركة 94 من الخيول العربية والمهجنة الأصيلة، فيما تبلغ إجمالي قيمة الجوائز المالية 466 ألف درهم.
وينطلق الحدث بسباق تحدي الظفرة للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر، بمشاركة 14 خيلاً عربية، وتبلغ قيمة جوائزه المالية 66 ألف درهم، وأبرز الخيول المرشحة "نمر"، و"أف يطوي"، و"منهية عذبة".
ويقام الشوط الثاني لمسافة 1600 متر على لقب ذا فالكونرز البالغ إجمالي جوائزه 66 ألف درهم، بمشاركة 14 خيلاً عربية، حيث يبرز من الخيول المرشحة "رادن أي دبليو"، و"لومار"، و"ماساي دوسوليل".
وتتنافس 14 خيلاً عربية في الشوط الثالث لمسافة 1600متر، على لقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة، البالغ إجمالي جوائزه 70 ألف درهم. وأبرز الخيول المرشحة "أف أشهم"، و"الناير"، و"الصنعاء".
ويشهد الشوط الرابع لمسافة 2200 متر البالغ إجمالي جوائزه 66 ألف درهم، مشاركة 12 خيلاً عربية أصيلة تتنافس على لقب المقام كلاسيك. ويعد  "غازي"، و"كردوم"، و"رمز"، أبرز الخيول المرشحة.
وتخوض 13 خيلاً عربية منافسة قوية في الشوط الخامس لمسافة 2400 متر على لقب ليوا ديزرت دونيس للتكافؤ، البالغ إجمالي جوائزه 66 ألف درهم، وأبرز الخيول المرشحة "صحار"، و"محمودة"، و"جيم تايم".
ويقام الشوط السادس لمسافة 1400 متر بمشاركة 13 من الخيول المهجنة الأصيلة على لقب سبرنت للتكافؤ البالغ إجمالي جوائزه 66 ألف درهم. وتبدو حظوظو "نوفا روما"، و"خمسين"، و"فول أوف روم"، الأفضل لتحقيق الفوز بلقب الشوط.
وتختتم الأمسية بالشوط السابع لمسافة 1600 متر بمشاركة 14 من الخيول المهجنة الأصيلة على لقب ذا ساند ستورم البالغ إجمالي جوائزه 66 ألف درهم، وأبرز الخيول المرشحة "اليوسيف تريفور"، و"بنزيما"، و"جولدمال".
وأكملت اللجنة المنظمة للسباقات الترتيبات الفنية واللوجستية والتنظيمية لإنجاح السباق، الذي ينطلق في الساعة الخامسة والنصف مساء تحت الأضواء الكاشفة.

أخبار ذات صلة
7 أشواط تدشن موسم سباقات مضمار العين للخيول
«جلاب» بطل الإرث الإماراتي في «مضمار أبوظبي»
الخيول العربية الأصيلة
مضمار أبوظبي
آخر الأخبار
«الأبيض الأولمبي» يلتقي سنغافورة وتونس في «دولية الإمارات»
الرياضة
«الأبيض الأولمبي» يلتقي سنغافورة وتونس في «دولية الإمارات»
اليوم 13:24
رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين فهد القرقاوي وكيلاً لوزارة التجارة الخارجية
علوم الدار
رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين فهد القرقاوي وكيلاً لوزارة التجارة الخارجية
اليوم 13:22
أبوظبي تستكشف «المدن الإسفنجية» وتقنيات الذكاء الاصطناعي الحضرية في الصين
علوم الدار
أبوظبي تستكشف «المدن الإسفنجية» وتقنيات الذكاء الاصطناعي الحضرية في الصين
اليوم 12:56
الرئيس الكوري الجنوبي السابق يرفض حضور استجواب المحامي الخاص
الأخبار العالمية
الرئيس الكوري الجنوبي السابق يرفض حضور استجواب المحامي الخاص
اليوم 12:52
7 أشواط تدشن موسم سباقات مضمار العين للخيول
الرياضة
7 أشواط تدشن موسم سباقات مضمار العين للخيول
اليوم 12:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©