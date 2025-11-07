94 خيلاً تتنافس في الحفل الثالث على مضمار أبوظبي غداً

عصام السيد (أبوظبي)

يستضيف مضمار "أبوظبي للسباق"، غداً السبت، السباق الثالث في الموسم الجديد لسباقات الخيل 2025 – 2026، ويتألف من7 سباقات، بمشاركة 94 من الخيول العربية والمهجنة الأصيلة، فيما تبلغ إجمالي قيمة الجوائز المالية 466 ألف درهم.

وينطلق الحدث بسباق تحدي الظفرة للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر، بمشاركة 14 خيلاً عربية، وتبلغ قيمة جوائزه المالية 66 ألف درهم، وأبرز الخيول المرشحة "نمر"، و"أف يطوي"، و"منهية عذبة".

ويقام الشوط الثاني لمسافة 1600 متر على لقب ذا فالكونرز البالغ إجمالي جوائزه 66 ألف درهم، بمشاركة 14 خيلاً عربية، حيث يبرز من الخيول المرشحة "رادن أي دبليو"، و"لومار"، و"ماساي دوسوليل".

وتتنافس 14 خيلاً عربية في الشوط الثالث لمسافة 1600متر، على لقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة، البالغ إجمالي جوائزه 70 ألف درهم. وأبرز الخيول المرشحة "أف أشهم"، و"الناير"، و"الصنعاء".

ويشهد الشوط الرابع لمسافة 2200 متر البالغ إجمالي جوائزه 66 ألف درهم، مشاركة 12 خيلاً عربية أصيلة تتنافس على لقب المقام كلاسيك. ويعد "غازي"، و"كردوم"، و"رمز"، أبرز الخيول المرشحة.

وتخوض 13 خيلاً عربية منافسة قوية في الشوط الخامس لمسافة 2400 متر على لقب ليوا ديزرت دونيس للتكافؤ، البالغ إجمالي جوائزه 66 ألف درهم، وأبرز الخيول المرشحة "صحار"، و"محمودة"، و"جيم تايم".

ويقام الشوط السادس لمسافة 1400 متر بمشاركة 13 من الخيول المهجنة الأصيلة على لقب سبرنت للتكافؤ البالغ إجمالي جوائزه 66 ألف درهم. وتبدو حظوظو "نوفا روما"، و"خمسين"، و"فول أوف روم"، الأفضل لتحقيق الفوز بلقب الشوط.

وتختتم الأمسية بالشوط السابع لمسافة 1600 متر بمشاركة 14 من الخيول المهجنة الأصيلة على لقب ذا ساند ستورم البالغ إجمالي جوائزه 66 ألف درهم، وأبرز الخيول المرشحة "اليوسيف تريفور"، و"بنزيما"، و"جولدمال".

وأكملت اللجنة المنظمة للسباقات الترتيبات الفنية واللوجستية والتنظيمية لإنجاح السباق، الذي ينطلق في الساعة الخامسة والنصف مساء تحت الأضواء الكاشفة.