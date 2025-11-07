«أبيض الناشئين» يتمسك بالفرصة الأخيرة في مونديال قطر

معتصم عبدالله (أبوظبي)

يتمسك منتخبنا الوطني للناشئين، بالفرصة الأخيرة في سباق التأهل إلى دور الـ32 من نهائيات كأس العالم تحت 17 عاماً «قطر 2025»، عندما يواجه مساء "الأحد" نظيره السنغالي، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة.

وتتوقف حظوظ «أبيض الناشئين» في الاستمرار بالمنافسة على تحقيق نتيجة إيجابية أمام السنغال، صاحب المركز الثاني في الترتيب برصيد 4 نقاط، بعدما تعقدت مهمة منتخبنا بالخسارة أمام كرواتيا 0-3 في الجولة الثانية، والتي شهدت أيضاً فوز السنغال على كوستاريكا 1-0.

وبنهاية الجولة الثانية، تصدّر منتخب كرواتيا المجموعة برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف أمام السنغال «الوصيف»، فيما حلّت كوستاريكا والإمارات في المركزين الثالث والرابع بنقطة واحدة لكل منهما.

ولم يقدم «أبيض الناشئين» الأداء المنتظر في مواجهة نظيره الكرواتي، الذي فرض سيطرته على مجريات المباراة، ونجح في إنهاء الشوط الأول بهدفين، أولهما من ضغط عالٍ أثمر عن قطع جابرييل سيفاليتش لإحدى الكرات، قبل أن يهيئها لتينو كوسانوفيتش، الذي أودعها الشباك.

وبعد دقائق، ضاعف سيفاليتش النتيجة بتسديدة رائعة بقدمه اليمنى، قبل أن يختتم كريشيمير رادوس النتيجة بهدف ثالث بضربة رأسية في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

وحاول منتخبنا الظهور بصورة أفضل خلال الشوط الثاني، إلا أن محاولاته الهجومية لم تُثمر عن أهداف، في وقت أكد فيه الجهاز الفني بقيادة المدرب ماجد سالم ضرورة طي صفحة الخسارة، والتركيز على مواجهة السنغال التي تمثل «الفرصة الأخيرة» في مشوار المونديال.

وتشهد النسخة الحالية لـ «مونديال قطر 2025» مشاركة قياسية تبلغ 48 منتخباً موزعة على 12 مجموعة، في أول بطولة تُقام بالنظام الموسّع الجديد، وتُقام مبارياتها على ملاعب أكاديمية أسباير، ويتأهل إلى دور الـ32 أول منتخبين في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الـ12.