كونتي يبحث عن الحلول الهجومية في لقاء بولونيا



ميلانو (أ ف ب)

يخوض نابولي المتصدر وحامل اللقب وإنتر مطارده المباشر ووصيفه اختبارين صعبين في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، عندما يحلّ الأول ضيفاً على بولونيا الخامس، ويستضيف الثاني لاتسيو الأحد.

ويُمنّي نابولي الذي يتصدر الترتيب بفارق نقطة واحدة أمام إنتر وميلان وروما، النفس في وضع حد لتعادلين سلبيين متتاليين أمام بيزا في الدوري وأينتراخت فرانكفورت في الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويتعيّن على مدربه أنتونيو كونتي البحث عن حلول هجومية افتقدها في مبارياته الثلاث الأخيرة التي اكتفى خلالها بتسجيل هدف واحد فقط كان في مرمى ليتشي (1-0) في الدوري، خصوصاً أنه تلقى ضربة موجعة بإصابة لاعب وسطه الدولي البلجيكي كيفن دي بروين بتمزق في العضلة الخلفية لفخذه اليمنى في المباراة ضد إنتر (3-1) في المرحلة الثامنة والتي ستبعده عن الملاعب بين ثلاثة أو أربعة أشهر.

وتنفّس النادي الجنوبي الصعداء في المرحلة الماضية بعد فشل شريكه في الصدارة وقتها روما في استغلال تعثره امام كومو للانفراد بالمركز الأول بخسارته أمام مضيفه ميلان 0-1، وهو يدرك جيداً أن تكرار سيناريو تعثره هذه المرة قد يزيحه عنها، خصوصاً أن فريق العاصمة سيلعب على أرضه امام أودينيزي، منتشياً بعودته إلى نغمة الانتصارات في مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» بفوزه على مضيفه رينجرز الاسكتلندي 2-0 الخميس.

ولن تكون مهمة إنتر سهلة عندما يستضيف لاتسيو الثامن، لكنه يعوّل على معنويات لاعبيه العالية بعد العلامة الكاملة في أربع جولات من مسابقة دوري أبطال أوروبا عقب فوزه على كايرات الكازاخستاني 2-1 الأربعاء.

ويعوّل المدرب الجديد ليوفنتوس لوتشانو سباليتي على المهاجم الدولي الصربي دوشان فلاهوفيتش لحسم ديربي المدينة أمام الجار تورينو السبت.

وكان فلاهوفيتش على وشك الرحيل هذا الصيف، حيث سعى يوفنتوس إلى استعادة جزء من الاستثمار الضخم الذي ضخه في يناير 2022 لضم اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً آنذاك من فيورنتينا.

وأنفق يوفنتوس 70 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين يورو إضافية كمكافآت مرتبطة بالأداء، للتعاقد مع فلاهوفيتش الذي كان يتقاضى أيضاً راتباً سنوياً صافياً قدره 12 مليون يورو.

وأدى أداء فلاهوفيتش المخيّب للآمال على مدار عامين ونصف العام إلى وضعه على قائمة الانتقالات في نهاية الموسم، لكن دون تلقي أي عروض كبيرة. كان ذلك يعني أنه كان من المقرر أن يغادر مجاناً بنهاية هذا الموسم بعقد ينتهي في يونيو، لكن ستة أهداف سجلها هذا الموسم ووصول سباليتي الأسبوع الماضي دفعا يوفنتوس إلى القول إنه قد يبقى لما بعد الصيف المقبل.