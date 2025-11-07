السبت 8 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«نوادر النابودة» تُتوج بجائزة افتتاحية فيرتوس الدولية لقفز الحواجز

«نوادر النابودة» تُتوج بجائزة افتتاحية فيرتوس الدولية لقفز الحواجز
7 نوفمبر 2025 18:14

 
دبي (الاتحاد)

أحرزت الفارسة نوادر عمر النابودة مع «فيرست برنسيس» جائزة المركز الأول في افتتاحية النسخة الرابعة لبطولة «فيرتوس» الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين، والتي انطلقت فعالياتها بمركز الإمارات للفروسية، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية واتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ويشارك في البطولة 181 فارساً وفارسة يمثلون 32 دولة حول العالم، بصحبتهم 253 خيلاً.
وتوّجت الفارسة نوادر النابودة بجائزة المركز الأول، في أولى منافسات البطولة التي تشتمل على 12 منافسة، وتقام على مدى ثلاثة أيام تختتم الأحد بمنافسة الجائزة الكبرى للبطولة، وجاءت منافسة الافتتاح بمواصفات المرحلتين الخاصة، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 110 سم، وتنافس فيها 79 فارساً وفارسة، وأكمل المرحلتين دون خطأ 33 فارساً، وتصدرتهم الفارسة نوادر النابودة الفائزة بجائزة المركز الأول على صهوة الفرس «فيرست برنسيس»، وتوّجت بجائزة المركز الثاني الفارسة السورية حلا كاستالي والجواد «بلاديو في تي»، ونال جائزة المركز الثالث الفارس خليفة حمدان الجهوري، والجواد «هيرمس دو ماريبوسا».
أكمل الفارس الإماراتي ناصر علي الجنيبي، جاهزيته للمشاركة في منافسات البطولة، وقال: نعيش أجواء المشاركة في النسخة الرابعة لبطولة (فيرتوس) الدولية لقفز الحواجز، وكانت لي مشاركات في دوراتها السابقة، وحققت فيها نتائج جيدة، آمل التوفيق في إضافة المزيد منها خلال البطولة، مضيفاً أن حسن التنظيم يلفت انتباه الفرسان المشاركين وجمهور الحضور في أول بطولة دولية لقفز الحواجز بالموسم الإماراتي، مما يعكس الجهود الكبيرة التي بذلت لنجاح الحدث، وعليها نشكر اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، واللجنة المنظمة للبطولة، ونتمنى أن تكون لنا مشاركات إيجابية في دوراتها القادمة أيضاً، مع تمنياتنا بالتوفيق لجميع الفرسان المشاركين.

