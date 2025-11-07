كأس العين الدولية تجمع 4 منتخبات مونديالية



العين (الاتحاد)



يستضيف استاد هزاع بن زايد منافسات «كأس العين الدولية» لكرة القدم، التي تُقام بتنظيم من شركة «وينز يونايتد»، بمشاركة أربعة من المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026، وهي مصر، إيران، أوزبكستان، والرأس الأخضر، على أن تقام المباريات من 13 إلى 18 نوفمبر الجاري.

وأعلن منظمو البطولة مشاركة المنتخبات الأربعة بلاعبي الصف الأول، وذلك استعداداً لخوض الاستحقاقات الدولية المقبلة، وأبرزها نهائيات كأس أمم أفريقيا التي تقام بالمغرب في ديسمبر المقبل، ونهائيات كأس العالم لكرة القدم التي تنطلق في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، في يونيو من العام المقبل.

وتتكون البطولة من 4 مباريات، يلتقي في الدور نصف النهائي إيران مع الرأس الأخضر 13 نوفمبر، ومصر مع أوزبكستان 14 نوفمبر، على أن يلتقي الخاسران في المباراتين في لقاء تحديد المركز الثالث 17 نوفمبر، وتقام المباراة النهائية 18 نوفمبر، على أن تنطلق جميع المباريات في الساعة الثامنة مساءً.

وسيتم طرح تذاكر البطولة عبر موقع «بلاتينيوم لست»، مع إقامة فعاليات مرافقة تناسب جميع أفراد العائلة، وتقدم تجربة متميزة للجماهير لحضور مباريات منتخبات بلادهم، إلى جانب الاستمتاع بالمرافق المتميزة لمدينة العين.

وقال راشد عبدالله، المدير التنفيذي لنادي العين للاستثمار: «يسعدنا أن نعلن عن إقامة هذه البطولة ضمن روزنامة الفعاليات الحافلة والثرية بالنشاطات المتنوعة التي تقام في منطقة العين، برعاية وتوجيهات سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، حيث تُعد العين وجهة بارزة لأقوى المنتخبات والرياضيين من حول العالم، بالنظر إلى ما توفره من بنية تحتية ومرافق تعد من الأفضل على مستوى العالم على صعيد خوض التدريبات والمباريات والإقامة، والجوانب المرتبطة كافة بنجاح هذا النوع من البطولات الدولية، وسبق أن احتضنت أكبر البطولات الرياضية، كما يعتبر استاد هزاع بن زايد واحداً من أفضل الملاعب في العالم، ويسعدنا أن نرحب بجميع المنتخبات المشاركة لخوض البطولة، وأن تحظى الجماهير من المقيمين والزوار القادمين من خارج الدولة بأفضل الأوقات خلال متابعة مباريات هذه البطولة».

وأضاف: «تأتي هذه البطولة لتشكل إضافة مهمة للتواصل مع المقيمين والزوار من مختلف الجنسيات، وذلك في أجواء ستكون نابضة بالسعادة في المدرجات، وذلك مع متابعة الجماهير لمنتخباتهم الوطنية بكل فخر، والاحتفال بتأهل هذه المنتخبات إلى نهائيات كأس العالم المقبلة 2026».

من جانبها، عبرت أندريا فيران، الرئيس التنفيذي لشركة «وينز يونايتد» المنظمة للحدث، عن تطلعها أن تشكل هذه البطولة إضافة إلى سلسلة البطولات الدولية الناجحة التي أقيمت على استاد هزاع بن زايد، وقالت: «الجماهير ستكون على الموعد مع مهرجان رياضي، من حيث إقامة المباريات، بمشاركة أفضل اللاعبين، إلى جانب الفعاليات المرافقة، فيما تم طرح التذاكر إلكترونياً عبر موقع بلاتينيوم ليست، ونضاعف الجهود في الوقت الحالي لإكمال جميع الجوانب المتعلقة بوصول الوفود المتوقع بداية من 10 نوفمبر، لخوض أسبوع متكامل على صعيد التدريبات والمباريات الرسمية، والخروج بأكبر فائدة متوقعة منه».

وأضافت: «حرصنا أن تشارك أربعة من أفضل المنتخبات في القارتين الأفريقية والآسيوية، حيث ضمنت جميعها التأهل إلى نهائيات كأس العالم المقبلة، مما يجعلنا نترقب مباريات بمستويات فنية مرتفعة بالنظر إلى الأسماء والنجوم العالميين للاعبين الموجودين في قوائم هذه المنتخبات».

قائمة زاخرة بالنجوم

تزخر قوائم المنتخبات المشاركة في البطولة بالعديد من النجوم العالميين على الساحة الكروية، ويبرز في صفوف منتخب مصر، محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، وعمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، ورامي ربيعة من العين، والعديد من لاعبي أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز وغيرها، فيما يبرز في صفوف منتخب إيران الهداف مهدي تارمي، لاعب أولمبياكوس اليوناني، وفي منتخب أوزبكستان عبد القادر خوسانوف، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، ومع الرأس الأخضر يعود ريان مينديز إلى الإمارات واللعب من جديد في استاد هزاع بن زايد.