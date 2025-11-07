مهرجان السلع البحري يدشن فعاليات «الدورة الخامسة»



منطقة الظفرة (وام)



انطلقت فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان السلع البحري، الذي يعقد برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وتنظمه هيئة أبوظبي للتراث ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، في شاطئ مدينة السلع بمنطقة الظفرة في إمارة أبوظبي، بشراكة استراتيجية مع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، ويستمر حتى 16 نوفمبر الجاري.

تقام فعاليات المهرجان على مدار أسبوعين خلال أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع حرصاً على مشاركة أكبر عدد من الزوار في أنشطته المتنوعة التي تعقد في أجواء اجتماعية وتراثية تلبي تطلعات العائلات بتوفير وجهة ترفيهية جاذبة في أيام العطلة الأسبوعية.

وشهد اليوم الأول للمهرجان انطلاق عدة فعاليات ومسابقات تراثية ورياضية خصصت لها جوائز قيمة، حيث بدأت منافسات بطولة الهدد التي تقام بالتعاون مع نادي أبوظبي للصقارين، ورصدت لها جوائز بقيمة 90 ألف درهم لثلاثين فائزاً.

يهدف تنظيم البطولة إلى التعريف برياضة الصيد بالصقور بصفتها إرثاً يجب المحافظة عليه وتشجيعه ونشره.

كما انطلقت ضمن فعاليات اليوم الأول للمهرجان «بطولة مهرجان السلع لصيد الشعري للرجال والنساء» التي يأتي تنظيمها بهدف إبراز المكانة التاريخية لمهنة الصيد والتشجيع على ممارستها والتعريف بأهميتها في المجتمع الإماراتي.

فيما بدأت منافسات بطولات كرة القدم الشاطئية والكرة الطائرة الشاطئية، والكيرم والدومينو للرجال والسيدات، ومسابقة الطبخ الشعبي لإعداد الأطباق الإماراتية التراثية، إضافة إلى مسابقات المسرح، وأجمل زي تراثي، والألعاب الشعبية، وعروض الفنون الشعبية، وغيرها من الفعاليات التراثية والترفيهية والتوعوية التي شهدها اليوم الأول.

فيما ينطلق في الواحدة من ظهر السبت سباق السلع للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، الذي تصل قيمة جوائزه إلى أكثر من 3 ملايين درهم، ويعد من أكبر السباقات التراثية البحرية في الدولة، ويقام لمسافة 15 ميلاً بحرياً بمشاركة 80 محملاً و960 بحاراً من مختلف إمارات الدولة، ومن المتوقع أن يشهد منافسة قوية نظراً لأهمية الحدث وارتفاع قيمة الجوائز.

واستكملت اللجنة المنظمة جميع الجوانب اللوجستية والفنية لضمان انطلاق السباق في أفضل الظروف، مع متابعة دقيقة لحالة الطقس والرياح لضمان سلامة المشاركين وتحقيق أفضل أداء.

يأتي «مهرجان السلع البحري» في إطار تعزيز حضور الرياضات البحرية التراثية في المجتمع، وإبراز أهمية المدن الساحلية والجزر الإماراتية، ودعم النشاط السياحي والاقتصادي في منطقة الظفرة إلى جانب إبراز غنى وتنوع التراث الإماراتي وتعريف الجمهور بأهميته.