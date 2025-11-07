السبت 8 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مانشستر يونايتد يهيمن على جوائز الأفضل في «البريميرليج»!

مانشستر يونايتد يهيمن على جوائز الأفضل في «البريميرليج»!
7 نوفمبر 2025 20:13

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
سوبوسلاي يطالب ليفربول بالحفاظ على الروح القتالية
إيقاف مهاجم بريستون 9 مباريات بتهمة الإساءة


حصد نادي مانشستر يونايتد أكثر من جائزة عن شهر أكتوبر الماضي، بعد سلسلة من النتائج المميزة على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
ولأول مرة فاز البرتغالي روبن أموريم المدير الفني لمانشستر يونايتد بجائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي، بعدما قاد فريقه لتحقيق 3 انتصارات متتالية.
ونجح الفريق تحت قيادة أموريم في الفوز على سندرلاند 2- صفر ثم الغريم ليفربول 2 -1 بعد ما يقرب من 10 سنوات بلا انتصار أمام هذا المنافس، وفاز مانشستر يونايتد أيضا على برايتون 4-2 وأصبح أموريم سادس برتغالي يحصد جائزة مدرب الشهر، بعد أندريه فياش بواش، ونونو إسبريتو سانتو، وجوزيه مورينيو، وفيتور بيريرا، بورونو لاج.
ومن نفس النادي، مانشستر يونايتد، فاز أيضاً الكاميروني برايون مبيومو بجائزة لاعب الشهر
وسجل اللاعب القادم من برينتفورد 3 أهداف وصنع هدفاً وحيداً خلال مباريات فريقه بشهر أكتوبر.
أما جائزة هدف الشهر فقد حصل عليها الأرجنتيني إيميليانو بوينديا، لاعب وسط أستون فيلا الإنجليزي، خلال الفوز 2 -1 على توتنهام.
وسجل اللاعب هدفاً من تسديدة يسارية من خارج منطقة الجزاء اكتفى الحارس بمشاهدتها تسكن الشباك.
وحصد السلوفاكي مارتن دوبرافكا «بيرنلي» جائزة التصدي الأفضل في شهر أكتوبر، وذلك في مباراة فريقه ضد ولفرهامبتون.
وتصدى الحارس لتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ليبعد فرصة هدف محقق بطريقة رائعة.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر يونايتد
ليفربول
روبن أموريم
آخر الأخبار
جراحة لـ «قلب دفاع» ليل
الرياضة
جراحة لـ «قلب دفاع» ليل
اليوم 13:34
«الأبيض الأولمبي» يلتقي سنغافورة وتونس في «دولية الإمارات»
الرياضة
«الأبيض الأولمبي» يلتقي سنغافورة وتونس في «دولية الإمارات»
اليوم 13:24
رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين فهد القرقاوي وكيلاً لوزارة التجارة الخارجية
علوم الدار
رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين فهد القرقاوي وكيلاً لوزارة التجارة الخارجية
اليوم 13:22
أبوظبي تستكشف «المدن الإسفنجية» وتقنيات الذكاء الاصطناعي الحضرية في الصين
علوم الدار
أبوظبي تستكشف «المدن الإسفنجية» وتقنيات الذكاء الاصطناعي الحضرية في الصين
اليوم 12:56
الرئيس الكوري الجنوبي السابق يرفض حضور استجواب المحامي الخاص
الأخبار العالمية
الرئيس الكوري الجنوبي السابق يرفض حضور استجواب المحامي الخاص
اليوم 12:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©