نوريس الأسرع في التجربة الوحيدة لـ«جائزة البرازيل»

نوريس الأسرع في التجربة الوحيدة لـ«جائزة البرازيل»
7 نوفمبر 2025 20:36

 
برلين (د ب أ)

سجل البريطاني لاندو نوريس، سائق فريق مكلارين، أسرع زمن في التجربة الحرة الوحيدة لسباق جائزة ساو باولو، المقرر إقامته الأحد، ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات «الفورمولا-1»، ليتفوق على زميله بالفريق ومنافسه على اللقب الأسترالي أوسكار بياستري.
وسجل نوريس أسرع زمن للفة، حيث سجل زمناً بلغ دقيقة و975. 09 ثانية، متفوقاً على بياستري صابح المركز الثاني بفارق 023. 0 ثانية.
ويتفوق نوريس على بياستري بفارق نقطة في صراع المنافسة على لقب فئة السائقين مع تبقي أربع سباقات فقط على نهاية الموسم.
ومازال الهولندي ماكس فيرستابن، حامل اللقب، في المنافسة حيث يتواجد في المركز الثالث.
واحتل السائق الهولندي المركز السابع عشر في التجربة، حيث حاول تجربة الإطارات اللينة في حين استخدم معظم السائقين الإطارات المتوسطة.
وانحرف زميله في فريق ريد بول، الياباني يوكي تسونودا، واحتل المركز الأخير.
كما تراجع ثنائي فيراري، البريطاني لويس هاميلتون وشارل لوكلير، إلى أسفل الترتيب، حيث انحرف البريطاني أيضا في وقت متأخر، وقال إن مؤخرة سيارته ارتطمت بالأرض.
وقدم نيكو هولكنبرج سائق فريق ساوبر، الذي حقق أول منصة تتويج في مسيرته الطويلة في سيلفرستون هذا العام، مفاجأة باحتلاله المركز الثالث، بينما أمتع زميله جابرييل بورتوليتو الجماهير المحلية بحلوله في المركز الخامس.
وجرت العادة أن تكون هناك ثلاث تجارب حرة ولكن سباق هذا الأسبوع هو واحد من ست سباقات هذا الموسم، يشهد إقامة سباق السرعة.

 

الفورمولا-1
بطولة العالم للفورمولا-1
البرازيل
لاندو نوريس
مكلارين
