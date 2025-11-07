السبت 8 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

فانولي يخلف بيولي لإنقاذ فيورنتينا

فانولي يخلف بيولي لإنقاذ فيورنتينا
7 نوفمبر 2025 20:39

 
روما (أ ف ب)

عيّن فيورنتينا، متذيّل ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، باولو فانولي، مديراً فنياً خلفاً لستيفانو بيولي لمهمة إبعاد الفريق عن المراكز المهددة بالهبوط.
ولم يوضح النادي مدة العقد المبرم مع مديره الفني الجديد.
ويأتي فانولي (53 عاماً) إلى الفريق التوسكاني، بعدما كان رحل عن تورينو في يونيو الماضي عقب موسم واحد فقط.
سبق له تدريب منتخبات إيطاليا للفئات السنية، كما درب سبارتاك موسكو الروسي بين 2021 و2022 وفينيسيا بين 2022 و2024.
ويتولى المدرب الذي لعب مباراتين بقميص إيطاليا، كما ارتدى قميص فيورنتينا، قيادة فريق يعيش أزمة حادة، إذ لم يحصد مع بيولي الذي أُقيل مطلع الأسبوع الجاري بعد أربعة أشهر فقط من تعيينه، سوى أربع نقاط في عشر مراحل من الدوري، وهو أسوأ رصيد في تاريخ النادي في مثل هذه المرحلة من الموسم.
وسيخوض فانولي أول مباراة له مع «الفيولا» الأحد أمام جنوى الثامن عشر ضمن المرحلة الحادية عشرة من الدوري، في مواجهة بين فريقين إيطاليين عريقين يمران بفترة صعبة.
يُذكر أن فيورنتينا الذي سيحتفل بمرور 100 عام على تأسيسه الموسم المقبل، أصبح ثالث نادٍ في الدوري يغيّر مدربه هذا الموسم، بعد يوفنتوس الذي عيّن لوتشانو سباليتي بدلاً من الكرواتي إيجور تودور، وجنوى الذي استبدل الفرنسي باتريك فييرا بدانييلي دي روسي.

الدوري الإيطالي
فيورنتينا
ستيفانو بيولي
يوفنتوس
جنوى
