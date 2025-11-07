السبت 8 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

الإنتر وميلان يستهدفان تجهيز الملعب الجديد قبل «يورو 2032»

الإنتر وميلان يستهدفان تجهيز الملعب الجديد قبل «يورو 2032»
7 نوفمبر 2025 21:50

 

ميلانو (أ ب)

من المتوقع أن يكون سان سيرو الجديد جاهزاً بحلول عام 2030، أو على الأقل هذا ما يأمله ناديا إيه سي وإنتر ميلان.
لكن جوزيبي ماروتا رئيس نادي إنتر ميلان، أعرب عن قلقه، من أن البيروقراطية الإيطالية البطيئة قد تؤخر المشروع.
وأكمل الناديان إنتر ميلان وإيه سي ميلان، عملية شراء الملعب الذي تأسس قبل 99 عاماً، والمنطقة المحيطة به من المدينة يوم الأربعاء، مما يمهد الطريق للناديين الإيطاليين، لهدمه وبناء ملعب جديد يتسع لـ 500. 71 مشجع.
وقال ماروتا للصحفيين خارج منتدى أعمال كرة القدم في ميلانو: «من الواضح أن الهدف هو أن يكون الملعب جاهزاً قبل انطلاق يورو 2032 بوقت كافٍ لضمان إمكانية استخدام هذا الملعب الجديد خلال البطولة الأوروبية».
وأضاف: «نأمل أن يتحقق كل هذا لأننا نواجه بيروقراطية إيطالية بطيئة للغاية، آمل أن يتم هذا بحلول عام 2030».
وأضاف: «خلال الخمسة عشر عاما الماضية، تم بناء 50 ملعباً في أوروبا باستثمارات بلغت نحو 20 مليار يورو، وخلال تلك الفترة، لم يتم تحديث سوى ثلاثة ملاعب في إيطاليا، لذا نحن متأخرون كثيراً».

الدوري الإيطالي
ميلان
إنتر ميلان
سان سيرو
