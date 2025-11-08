«ديربي القاهرة» 23% من نهائيات الكؤوس المصرية!



عمرو عبيد (القاهرة)



يعود «ديربي القاهرة» إلى الأضواء مرة أخرى في أبوظبي، بمواجهة تجمع الأهلي والزمالك، في نهائي كأس السوبر، وهو مشهد بات مُعتاداً في البطولة، إذ يتقابل «عملاقا القاهرة» في النهائي للمرة العاشرة، من أصل 23 نُسخة، بما يوازي 43.5% من المباريات النهائية التي شهدتها كأس السوبر عبر تاريخها.

وفرض الأهلي والزمالك سيطرتهما على القوائم «الذهبية»، لأغلب بطولات الكؤوس المصرية، حيث يتصدّر «المارد الأحمر» المشهد دائماً، بـ 39 لقباً في كأس مصر «العريق»، و15 لقباً في السوبر، مقابل 29 لقباً لـ «الفارس الأبيض» في كأس مصر، و4 بطولات سوبر، إلا أنه يوجد استثناء وحيد لتلك التقاليد التاريخية للكرة المصرية، يتمثّل في كأس السلطان حسين، وهي أقدم البطولات المصرية التاريخية القديمة، إذ يملك فيها الأهلي 7 ألقاب «متصدراً»، لكن المصري البورسعيدي حلَّ «وصيفاً» بـ 3 ألقاب، مقابل لقبين للزمالك.

كأس السلطان حسين رسّخت قاعدة أخرى وقتها، لم تُصبح تقليدية أبداً بعدها، إذ لم يلعب الأهلي والزمالك المباراة النهائية فيها على الإطلاق، وهو عكس المُعتاد في كل بطولات الكؤوس المصرية، لكنه فتح الباب أمام تقليص سيطرة «ديربي القاهرة» المطلقة، على المباريات النهائية في الكؤوس المحلية لاحقاً.

ورغم استسلام كأس السوبر إلى «سحر» مباراة «القمة المصرية»، التي فرضت نفسها على 10 نهائيات للبطولة، وهو ما يكاد يقترب من نصف عدد نُسخها، إلا أن الوضع لم يسر على نفس النحو في كأس مصر، مع الاعتراف بأن 22.5% من نهائياتها، ارتدت ثوب «ديربي القاهرة» بين الكبيرين، اللذين تقابلا في 21 مباراة نهائية عبر 93 نُسخة من بطولة الكأس، وهو النهائي الأكثر تكراراً في تاريخها، لكن على الجانب الآخر، لم يواجه الأهلي غريمه الزمالك في 72 مباراة نهائية أخرى أيضاً.

وكما يذكر التاريخ، فإن تتويج الأهلي في بطولات الكؤوس، لم يتحقق دائماً على حساب الزمالك، وكذلك لم يُصبح «الأبيض» بطلاً للكؤوس في كل المرات بعد التغلّب على «الأحمر» في النهائي، وسط محاولات بعض الفرق، كسر احتكار «عملاقي القاهرة» للتأهل الدائم إلى المباريات النهائية، مثل المصري الذي واجه الأهلي في 7 مباريات نهائية بكأس مصر، وكذلك الاتحاد السكندري الذي لعب مع الزمالك 6 مباريات نهائية في تلك البطولة.

ويشير التاريخ إلى أن إجمالي المباريات النهائية في البطولات الثلاث، المُتمثلة في كأس السلطان حسين وكأس مصر وكأس السوبر، يبلغ 134 نهائياً، شهد ظهور «ديربي القاهرة» في 31 مرة فقط، بنسبة تقل عن «الرُبع»، وتحديداً 23%، بل إن منها بعض المباريات التي لم تُقم فعلياً، رغم تأهل الأهلي والزمالك إليها، مثل نهائي كأس مصر 1942-1943، الذي بلغه الفريقان، لكن الاتحاد المصري قرر إلغاء المباراة، وتقاسما اللقب وقتها.