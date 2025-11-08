الأحد 9 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سوبوسلاي يطالب ليفربول بالحفاظ على الروح القتالية

سوبوسلاي يطالب ليفربول بالحفاظ على الروح القتالية
8 نوفمبر 2025 11:46

 
ليفربول (رويترز)

قال لاعب وسط ليفربول دومينيك سوبوسلاي، إنه يتعين على فريقه الحفاظ على روحه القتالية، إذا كان يرغب في العودة للدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك قبل حلوله ضيفاً على مانشستر سيتي الأحد.
ويحتل ليفربول المركز الثالث في الترتيب برصيد 18 نقطة جمعها من 10 مباريات، وبفارق نقطة واحدة عن السيتي صاحب المركز الثاني، ويتأخر الفريقان بفارق كبير عن المتصدر أرسنال الذي يملك 25 نقطة.
عانى حامل اللقب من فترة عصيبة في أكتوبر، إذ خسر 6 من سبع مباريات خاضها في جميع المسابقات، لكن يبدو أنه خرج من حالة التراجع، بعد الفوز على أستون فيلا وريال مدريد، والحفاظ على نظافة شباكه في المباراتين.
وقال المجري سوبوسلاي إن ليفربول أظهر إصراراً في فوزه الصعب على ريال مدريد 1- صفر في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي، وهي الروح التي كان يفتقدها الفريق من قبل.
وقال في تصريحات لوسائل الإعلام البريطانية: «استطاع الجميع رؤية (الفريق) أمام ريال مدريد، كنا نركض جميعاً، واستبسلنا وكنا نساعد بعضنا ونوفر الغطاء الدفاعي لبعضنا، والأهم هو الاستمرار على هذا المنوال». 
وأضاف: «لدينا طريق طويل علينا أن نقطعه، يتعلق كل شيء الآن بالدوري الإنجليزي الممتاز ومواجهة السيتي في نهاية الأسبوع (مطلع الأسبوع)، نعرف كم هو جيد في الوقت الراهن، الموسم طويل».
وتابع: «عندما كنا في الصدارة في الموسم الماضي، حافظنا على هدوئنا وواصلنا التقدم، لأن كل شيء يمكن أن يحدث، يتعين علينا فقط التركيز على أنفسنا والفوز بمبارياتنا ثم دعونا نرى ما تفعله الفرق الأخرى».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
مانشستر سيتي
