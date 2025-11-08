7 أشواط تدشن موسم سباقات مضمار العين للخيول



عصام السيد (العين)



يدشّن مضمار نادي العين للفروسية والرماية والجولف، الأحد، فعاليات السباق الأول في الموسم الجديد 2025-2026، ويتضمن 7 أشواط خُصصت جميعها للخيول العربية الأصيلة، تتنافس على جوائزه الإجمالية البالغة 515 ألف درهم.

وتبدأ الفعاليات بالشوط الأول للخيول عمر أربع سنوات فما فوق لمسافة 1800 متر، على لقب السباق البالغ إجمالي جوائزه المالية 70 ألف درهم، وأبرز الخيول المرشحة «لندور دو بوزلس»، و«لودو دو لاجارد»، و«عذبي الشحانية».

ويتصدر «زيدان الوثبة»، و«أف أستاذا»، و«رمز مسقط»، ترشيحات الشوط الثاني لمسافة 1800 متر على لقب السباق البالغ إجمالي جوائزه المالية 80 ألف درهم، بمشاركة 15 خيلاً عمر أربع سنوات فما فوق.

وتشارك 15 خيلاً عمر أربع سنوات فما فوق (توليد الإمارات) في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، على لقب السباق البالغ إجمالي جوائزه المالية 70 ألف درهم، أبرزها «روفان» و«جاب ينشد»، و«أف ثروتي».

وتتنافس 10 خيول عمر ثلاث سنوات فقط، في الشوط الرابع لمسافة 1400 متر، على لقب السباق البالغ إجمالي جوائزه المالية 70 ألف درهم، أبرزها «ميرة»، و«الصمود»، و«ياسا».

وتتصدر «صفية»، و«بيرننج دي لايت»، و«الظفرة الغربية» ترشيحات الشوط الخامس لمسافة 1000 متر، بمشاركة 15 خيلاً عمر أربع سنوات فما فوق تتنافس على لقب السباق البالغ إجمالي جوائزه المالية 70 ألف درهم.

وتسعى 15 خيلاً عمر أربع سنوات فما فوق، للفوز بالمراكز الأولى في الشوط السادس لمسافة 1000 متر، على لقب السباق البالغ إجمالي جوائزه المالية 70 ألف درهم، أبرزها «طير جرين»، و«رعد»، و«منايفة».

ويتصدر «الفاتح»، و«موني ميكر»، و«ماهر» ترشيحات الشوط السابع لمسافة 1000 متر، بمشاركة 12 خيلاً، عمر أربع سنوات فما فوق تتنافس على لقب السباق البالغ إجمالي جوائزه المالية 85 ألف درهم.