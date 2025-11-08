الأحد 9 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«الأبيض الأولمبي» يلتقي سنغافورة وتونس في «دولية الإمارات»

«الأبيض الأولمبي» يلتقي سنغافورة وتونس في «دولية الإمارات»
8 نوفمبر 2025 13:24

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)

يدشّن منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم  يوم الاثنين تجمُّعه الداخلي في دبي، استعداداً لخوض البطولة الدولية الودية بالإمارات، التي تشهد مشاركة السعودية، قطر، العراق، تونس، وسنغافورة، إلى جانب «الأبيض الأولمبي».
ويخوض المنتخب بقيادة مدربه الأوروجوياني مارسيلو برولي، مباراتين أمام سنغافورة وتونس 15 و18 نوفمبر الجاري، ضمن مرحلة الإعداد المكثف لخوض استحقاقين مهمين خلال الأشهر المقبلة، هما كأس الخليج للمنتخبات تحت 23 عاماً، ونهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2026.
وتأتي المشاركة في البطولة ضمن برنامج التحضيرات المستمر لـ «الأبيض الأولمبي»، بعد تأهله إلى نهائيات كأس آسيا المقررة في السعودية خلال يناير 2026، من بين أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثاني في التصفيات، بعدما جمع 6 نقاط من فوزين متتاليين على جوام 13-0 وهونج كونج (2-0)، خلف إيران متصدرة المجموعة التاسعة بالعلامة الكاملة «9 نقاط».
ووضعت قرعة النهائيات منتخبنا في المجموعة الثانية التي وُصفت بالقوية والمتوازنة إلى جانب اليابان وقطر وسوريا، وتُقام البطولة من 7 إلى 25 يناير 2026، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى ربع النهائي، على أن يُقام النهائي 25 يناير 2026.
ويُسجل هذا التأهل الحضور السادس لـ «الأبيض الأولمبي» في النهائيات الآسيوية، بعد مشاركاته في نسخ عُمان 2014، وقطر 2016، وتايلاند 2020، وأوزبكستان 2022، وقطر 2024، فيما غاب فقط عن نسخة الصين 2018.
وقبل المشاركة القارية المرتقبة، يخوض «الأبيض الأولمبي» بطولة كأس الخليج للمنتخبات تحت 23 عاماً التي تستضيفها الدوحة من 4 إلى 16 ديسمبر المقبل، بمشاركة المنتخبات الخليجية الثمانية، وأسفرت القرعة عن وقوع منتخبنا في المجموعة الثانية إلى جانب العراق، عُمان، واليمن، بينما ضمّت المجموعة الأولى، قطر «المستضيف»، السعودية، البحرين، والكويت، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى نصف النهائي، على أن يتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية.

