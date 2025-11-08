جراحة لـ «قلب دفاع» ليل



باريس (أ ف ب)



يخضع قلب الدفاع البرازيلي الدولي أليكساندرو لجراحة في العضلة الرباعية لفخذه، بحسب ما أعلن فريقه ليل الفرنسي.

وقال النادي الشمالي في بيان: «يخضع أليكساندرو خلال الأيام المقبلة لتدخل جراحي على مستوى العضلة الرباعية اليمنى، وسيتم تحديد مدة غيابه بعد العملية»، دون أن يحدد موعدها.

ويُعد اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً أحد ركائز دفاع ليل، وقد تعرض للإصابة العضلية خلال مواجهة تولوز في 14 سبتمبر، ولم يظهر على أرض الملعب منذ ذلك الحين، علماً أن خيار الجراحة لم يكن مطروحاً في البداية.

وبعد خسارته أمام النجم الأحمر الصربي 0-1 في الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» في بلجراد، سيضطر ليل إلى مواصلة اللعب لعدة أسابيع من دون قائد دفاعه.

ويخوض رجال المدرب برونو جينيزيو، الذين يحتلون المركز الرابع في الترتيب بـ20 نقطة، مباراة صعبة الأحد خارج أرضهم أمام ستراسبورج السابع، الذي لا يبتعد عنهم سوى نقطة واحدة.