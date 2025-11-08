الأحد 9 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«أبيض الناشئين» يواجه السنغال بحثاً عن التأهل في «مونديال 2025»

«أبيض الناشئين» يواجه السنغال بحثاً عن التأهل في «مونديال 2025»
8 نوفمبر 2025 14:00

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)

يرفع منتخبنا الوطني للناشئين «شعار الفوز»، حينما يواجه السنغال، في الساعة السابعة إلا الربع مساء الأحد، على «ملعب إبراهيم خلفان»، في مجمع أسباير الحديث بمدينة الريان، ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة من نهائيات كأس العالم تحت 17 عاماً «قطر 2025»،  وتقام المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها بين كرواتيا وكوستاريكا على الملعب رقم 4.
وتتوقف حظوظ «أبيض الناشئين» في الاستمرار بالمنافسة على التأهل إلى دور الـ32 على الخروج بنتيجة إيجابية أمام السنغال، صاحب المركز الثاني في الترتيب برصيد 4 نقاط، بعدما تعقّدت مهمة منتخبنا بالخسارة أمام كرواتيا 0-3 في الجولة الثانية، والتي شهدت أيضاً فوز السنغال على كوستاريكا 1-0.
ويتصدّر منتخب كرواتيا المجموعة وله 4 نقاط، وبفارق الأهداف أمام السنغال «الوصيف»، فيما حلّت كوستاريكا والإمارات في المركزين الثالث والرابع برصيد نقطة واحدة لكل منهما.
وتشهد النسخة الحالية من «مونديال 2025» مشاركة قياسية تضم 48 منتخباً موزعة على 12 مجموعة، في أول بطولة تُقام بالنظام الموسّع الجديد،  وتُقام جميع مبارياتها على ملاعب أكاديمية أسباير، ويتأهل إلى دور الـ32 أول فريقين في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الـ12.
ويحمل تاريخ مشاركات «أبيض الناشئين»» في «المونديال» فوزاً وحيداً في نسخة نيجيريا 2009، حينما تفوّق على مالاوي 2-0، ليحجز مقعده في دور الـ16 وهو أفضل إنجاز في تاريخه.
وعمد الجهاز الفني بقيادة ماجد سالم، خلال التدريبات الأخيرة في الدوحة، إلى تصحيح الأخطاء الدفاعية التي ظهرت في مباراة كرواتيا، مع التركيز على تفعيل الجانب الهجومي، بقيادة مايد عادل وفيصل محمد، سعياً لانتزاع نتيجة إيجابية تُبقي على آمال «الأبيض» في مواصلة مشواره المونديالي.

