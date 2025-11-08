الأحد 9 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«الجودو» يختتم المشاركة في «التضامن الإسلامي» بـ «3 نزالات»

«الجودو» يختتم المشاركة في «التضامن الإسلامي» بـ «3 نزالات»
8 نوفمبر 2025 14:30

أبوظبي (الاتحاد)

يختتم منتخب الجودو، الأحد، مشاركته في الدورة الرياضية لألعاب التضامن الإسلامي، التي تقام حالياً في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة 147 لاعباً ولاعبة من 32 دولة، من بينها 12 منتخباً عربياً.
وتشهد المنافسات «3 نزالات» جديدة لمنتخبنا في «الوزن الثقيل»، عندما يلتقي طلال شفيلي في وزن تحت 81 كجم، الذي يضم 13 لاعباً من المصنفين البارزين مع الفائز من لقاء «المخضرم» الموريتاني كامارا بوبو، والسوداني أحمد النور يحيى، فيما يلتقي عمر جاد في الوزن نفسه مع بطل الأردن مؤيد ذويب، وفي وزن تحت 100 كجم لفئة «الوزن الثقيل» يلتقي ظفار كوسوف مع الكاميروني فرانك طهمان، ويضم هذا الوزن 12 لاعباً.
وشهدت جولة الافتتاح فوز نارمند بيان في الدور التمهيدي لوزن تحت 66 كجم، الذي يضم 15 لاعباً علي بطل سيراليون بيبي مومودو، بعد مباراة قوية رجحت فيها كفه لاعبنا المرشح للذهاب بعيداً في المنافسات، ويواجه التركي محمد ديميريل في الدور الثاني، فيما تلتقي بشيرات خرودي في الدور التمهيدي مع لاعبة كازاخستان أيوفا تولجاناي في نزال وزن تحت 52 كجم الذي يضم 12 لاعبة، وكان محمد يزبيك حقق فوزاً مثيراً على اللبناني موسي غدي في وزن تحت 73 كجم بالقاضية «إيبون».

الإمارات
الجودو
دورة التضامن الإسلامي
السعودية
الرياض
