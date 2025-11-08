الأحد 9 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الصقر المجنح» يترقب بطل «أبوظبي للجولف»

«الصقر المجنح» يترقب بطل «أبوظبي للجولف»
8 نوفمبر 2025 18:17

 
مراد المصري (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
برعاية خالد بن محمد بن زايد.. أبوظبي تستقبل قادة الحركة الكشفية في «المؤتمر الكشفي» و«منتدى الشباب»
30 مهندساً إماراتياً يقودون مهمة  القمر الاصطناعي العربي «813»


يسود الترقب لمعرفة هوية اللاعب الذي يرفع كأس «الصقر المجنح» الشهير لبطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف، والتي تُختتم يوم الأحد على ملعب ياس لينكس في جزيرة ياس، وسط منافسة قوية بين ألمع نجوم العالم في المحطة الأولى من التصفيات الختامية لـ «جولة دي بي ورلد».
وينال البطل جائزة مالية تبلغ 1.520 مليون دولار «5.6 مليون درهم»، حيث تُعد البطولة واحدة من 5 فعاليات حصرية ضمن سلسلة رولكس لبطولات النخبة هذا الموسم في «السباق إلى دبي»، وتقام بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي و«جولة دي بي ورلد».
وعلى صعيد مجريات الجولة الثالثة التي أقيمت اليوم السبت، انفرد الإنجليزي أرون راي بصدارة الترتيب، برصيد 20 ضربة تحت المعدل، بعدما واصل أداءه القوي، وسجل 6 ضربات تحت المعدل في هذا الجولة تحديداً.
ويطمح راي إلى الفوز بثاني لقب في سلسلة رولكس في مسيرته، بعدما سبق له الفوز في بطولة أسكتلندا المفتوحة في 2020.
وتبدو جميع الاحتمالات مفتوحة في اليوم الختامي، مع تواجد الثنائي الإنجليزي تومي فليتوود، والدنماركي نيكولاي هوجارد على بعد ضربة واحدة فقط في المركز الثاني برصيد 19 ضربة تحت المعدل لكل منهما.
ورغم تخلفه بفارق ست ضربات، فإن روري ماكلروي ما يزال ضمن حسابات المنافسة على اللقب مع امتلاكه 14 ضربة تحت المعدل، وإن كانت غايته الأساسية إنهاء البطولة في أفضل مركز ممكن، ليتمكن لاعب أيرلندا الشمالية من حسم لقب بطل الموسم لـ «السباق إلى دبي» للمرة السابعة في مسيرته.
وابتعد ماكلروي عن ماركو بينج مطارده المباشر في تصنيف «السباق إلى دبي»، بعدما اكتفى الإنجليزي بتحقيق 11 ضربة في ختام الجولة الثالثة.

 

 

الإمارات
أبوظبي
الجولف
جزيرة ياس
آخر الأخبار
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض مبان مدمرة في جباليا شمال قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
واشنطن تتولى الإشراف على مساعدات غزة
اليوم 01:16
أطفال يسيرون قرب مدرسة تحولت إلى مأوى للنازحين في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم «اليونيسف» لـ«الاتحاد»: انهيار غير مسبوق لقطاع التعليم في غزة
اليوم 01:16
رجال إنقاذ أوكرانيون يعملون في موقع متضرر عقب هجوم روسي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات على منشآت الطاقة
اليوم 01:15
موظفو المفوضية العليا للانتخابات يجهزون صناديق الاقتراع ومعدات أخرى لمراكز الاقتراع (أ ف ب)
الأخبار العالمية
العراق.. الانتخابات البرلمانية تنطلق اليوم
اليوم 01:15
كبار الحضور خلال إطلاق المبادرة (وام)
الأخبار العالمية
«ديهاد» تطلق مبادرة بمليار دولار لدعم صندوق الطوارئ
اليوم 01:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©