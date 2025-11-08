«الصقر المجنح» يترقب بطل «أبوظبي للجولف»



مراد المصري (أبوظبي)



يسود الترقب لمعرفة هوية اللاعب الذي يرفع كأس «الصقر المجنح» الشهير لبطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف، والتي تُختتم يوم الأحد على ملعب ياس لينكس في جزيرة ياس، وسط منافسة قوية بين ألمع نجوم العالم في المحطة الأولى من التصفيات الختامية لـ «جولة دي بي ورلد».

وينال البطل جائزة مالية تبلغ 1.520 مليون دولار «5.6 مليون درهم»، حيث تُعد البطولة واحدة من 5 فعاليات حصرية ضمن سلسلة رولكس لبطولات النخبة هذا الموسم في «السباق إلى دبي»، وتقام بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي و«جولة دي بي ورلد».

وعلى صعيد مجريات الجولة الثالثة التي أقيمت اليوم السبت، انفرد الإنجليزي أرون راي بصدارة الترتيب، برصيد 20 ضربة تحت المعدل، بعدما واصل أداءه القوي، وسجل 6 ضربات تحت المعدل في هذا الجولة تحديداً.

ويطمح راي إلى الفوز بثاني لقب في سلسلة رولكس في مسيرته، بعدما سبق له الفوز في بطولة أسكتلندا المفتوحة في 2020.

وتبدو جميع الاحتمالات مفتوحة في اليوم الختامي، مع تواجد الثنائي الإنجليزي تومي فليتوود، والدنماركي نيكولاي هوجارد على بعد ضربة واحدة فقط في المركز الثاني برصيد 19 ضربة تحت المعدل لكل منهما.

ورغم تخلفه بفارق ست ضربات، فإن روري ماكلروي ما يزال ضمن حسابات المنافسة على اللقب مع امتلاكه 14 ضربة تحت المعدل، وإن كانت غايته الأساسية إنهاء البطولة في أفضل مركز ممكن، ليتمكن لاعب أيرلندا الشمالية من حسم لقب بطل الموسم لـ «السباق إلى دبي» للمرة السابعة في مسيرته.

وابتعد ماكلروي عن ماركو بينج مطارده المباشر في تصنيف «السباق إلى دبي»، بعدما اكتفى الإنجليزي بتحقيق 11 ضربة في ختام الجولة الثالثة.