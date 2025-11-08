الأحد 9 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

مانشستر يونايتد ينقذ «نقطة» في «الرمق الأخير» أمام توتنهام!

مانشستر يونايتد ينقذ «نقطة» في «الرمق الأخير» أمام توتنهام!
8 نوفمبر 2025 18:54

 
لندن (أ ف ب)

أنقذ مانشستر يونايتد «نقطة» في «الرمق الأخير» من أرض توتنهام، بعد عودته متعادلا 2-2، في المرحلة الحادية عشرة من بطولة إنجلترا في كرة القدم، في مباراة تقدم فيها بهدف حتى الدقيقة 84.
وبعد تقدمه بهدف الكاميروني براين مبومو في الشوط الأول، تلقى اليونايتد هدفين متأخرين، قبل أن ينقذه قلب دفاعه الهولندي ماتيس دي ليخت برأسية منحت كل فريق نقطة واحدة.
وأهدر الفريقان فرصة الارتقاء مؤقتاً إلى وصافة الترتيب، وأصبح توتنهام ثالثاً بفارق سبع نقاط عن أرسنال المتصدر الذي يحل على سندرلاند الخامس، ومانشستر يونايتد سابعاً بنفس عدد النقاط (18).
وبعد نصف ساعة مخيبة للآمال في شمال لندن، أساء دفاع توتنهام تشتيت الكرة، فوصلت إلى الإيفواري أماد الذي لعبها عرضية إلى مبومو حوّلها رأسية مسجلاً هدفه الخامس هذا الموسم في الدوري (32).
خرج لاعبو توتنهام إلى الاستراحة على وقع صافرات جماهيرهم، في ظل أداء متواضع في الشوط الأول.
لكن الشوط الثاني أتى أكثر إثارة، خصوصا بعد تبديلات مدرب توتنهام الدنماركي توماس فرانك.
عادل المضيف أولاً بعد تمريرة من المدافع البديل الإيطالي دستيني أودوجيي إلى الفرنسي الشاب ماتيس تيل الذي أسكنها الشباك، بعدما حضرها لنفسه بشكل جميل داخل المنطقة (84).
في الوقت البدل عن ضائع، وفيما كان اليونايتد الذي استنفد تبديلاته يلعب بعشرة لاعبين إثر إصابة البديل السلوفيني بنيامين شيشكو، سجل توتنهام هدفاً عبر البرازيلي ريشارليسون برأسية ارتدت من تسديدة بعيدة للبديل الآخر الفرنسي ويلسون أودوبير (90+1).
لكن ريشارليسون الذي احتفل باكياً بعد أن خلع قميصه، لم يكن يعتقد أن فريقه سيهدر الفوز في الرمق الأخير، عندما ارتقى دي ليخت لركنية وسجلها من زاوية ضيقة (90+6) لتنتهي المباراة بالتعادل.

