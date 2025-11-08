الأحد 9 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

أحمد عبد الرؤوف: الزمالك جاهز لحصد «السوبر المصري»

أحمد عبد الرؤوف: الزمالك جاهز لحصد «السوبر المصري»
8 نوفمبر 2025 19:02

 
أبوظبي (د ب أ)

أكد أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للزمالك، جاهزية فريقه لمواجهة نهائي كأس السوبر المصري أمام الأهلي، الأحد، في أبوظبي.
وقال عبد الرؤوف في مؤتمر صحفي: «هناك من شكك في تواجد الزمالك في المباراة النهائية، ومستعدون بشكل يليق بالنادي لنحصد اللقب».
وأضاف: «ناصر ماهر من أهم اللاعبين في مصر، وهو يشعر بصدمة من عدم الانضمام للمنتخب المصري، وكل الاحترام للجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، واللاعب عبر عن غضبه بطريقة محترمة، فقدان أي لاعب في الزمالك مؤثر، وكل لاعب في الفريق مهم بالنسبة لنا، واللاعبون بالفريق يعملون بشكل جيد، وسنرى جاهزية المصابين في التدريب الأخير».
وأوضح: «مباراة القمة غداً هي أول ديربي لي مع الفريق وأنا مدرب، وأتمنى أن أساعد الفريق في الفوز وتحقيق اللقب، أحمد فتوح لاعب كبير جداً على المستوى الفني ولا يزال لديه الكثير، وأرى أنه لا يزال أمامه الكثير لتقديمه في الفترة المقبلة».
وتابع: «مباراة الأهلي لها احترام تاريخي في ظل جودة الفريق، ونتعامل مع ضغط المباريات في ظل جاهزية اللاعبين، وتعامل اللاعبين معي واحترامهم للتعليمات أمر إيجابي جداً واللاعبون على قدر المسؤولية».
وواصل عبد الرؤوف: «لم نقم بتغيير طريقة اللعب، ولكن أسلوب اللعب قد يكون تغير، ومن الصعب أن تغير طريقة اللعب من مباراة لأخرى، وسواء مباراة بيراميدز الماضية أو مباراة الأهلي المقبلة هي مباريات نهائيات بالنسبة لنا».
وكان الزمالك فاز على بيراميدز بضربات الترجيح في قبل النهائي؛ وذلك بعد نهاية المباراة بالتعادل السلبي، فيما تأهل الأهلي للنهائي، بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا 2-1 في نصف النهائي.

