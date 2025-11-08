الأحد 9 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فليك يطالب لاعبي برشلونة بمزيد من «الروح القتالية»

فليك يطالب لاعبي برشلونة بمزيد من «الروح القتالية»
8 نوفمبر 2025 19:14

 
برشلونة (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
جيرونا.. «الفوز الثاني» في «الليجا»
مدرب ريال مدريد يحذر من رايو فاليكانو!


دعا مدرب برشلونة، هانزي فليك، لاعبيه السبت إلى إظهار المزيد من الروح القتالية، في ظل أزمة الإصابات التي يعانيها حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم ومعاناته للارتقاء إلى المستوى المطلوب.
وكان الفريق الكاتالوني تعادل على أرض بروج البلجيكي 3-3 الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، ويبتعد بخمس نقاط عن غريمه التاريخي ريال مدريد متصدر الدوري، قبل مواجهة سلتا فيجو الأحد.
وبعد تحقيق ثلاثية محلية الموسم الماضي، يعاني برشلونة من تقلب في الأداء خلال الموسم الثاني لمدربه الألماني فليك، في ظل غياب عدد من اللاعبين الأساسيين.
وسيغيب عن «البارسا» في ملعب بالايدوس كل من البرازيلي رافينيا، بيدري، الحارس جوان غارسيا وغافي، فيما أشار فليك إلى أن الظهير الفرنسي جول كونديه قد لا يكون جاهزاً أيضاً.
وقال فليك في مؤتمر صحفي «ليس عذراً، بل حقيقة، لدينا العديد من اللاعبين المصابين. إنهم لاعبون كبار، من الركائز الأساسية في الفريق».
وأضاف «أعرف، ونحن جميعاً ندرك، واللاعبون يعرفون أننا بحاجة إلى تقديم أداء أفضل بكثير، المهم أن يعود الجميع، وبعد مباراتين أو ثلاث، يصلون إلى مستوى جيد ويمكنهم مساعدتنا كثيراً، ربما تكون هذه نقطة انطلاق جديدة».
وتابع «حتى ذلك الحين، والمباراة غداً مثال على ذلك، علينا أن نقاتل. يوم الأربعاء لم نرَ هذه الروح القتالية التي نحتاج إليها، نأمل أن نراها غداً».
ويعيش سلتا فيجو فترة جيدة بعد فوزه في آخر خمس مباريات في جميع المسابقات، ما وصفه فليك بـ«المزاج الجيد».
واستعاد نجم برشلونة الشاب لامين يامال، مستواه أمام بروج، وأكد المدرب أنه كثّف جهوده للتعافي من مشكلة في الفخذ «أصبح أفضل بكثير الآن، يتدرب بشكل جيد حقاً».
واستدعي ابن الثامنة عشرة إلى صفوف المنتخب الإسباني لخوض تصفيات كأس العالم، فيما طلب فليك من مدرب المنتخب لويس دي لا فوينتي أن يعتني باللاعب المغربي الجذور.
وكانت إصابة جمال في الفخذ قد تفاقمت خلال مشاركته مع المنتخب الإسباني في سبتمبر، واستُبعد من قائمة أكتوبر بسبب المشكلة عينها.
وختم فليك «عاد إلى أفضل مستوياته، لكن الأمر لم ينتهِ بعد، علينا أن نعتني بهذه الإصابة، ليس نحن فقط بل المنتخب أيضاً».

الدوري الإسباني
الليجا
برشلونة
هانزي فليك
لامين يامال
آخر الأخبار
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض مبان مدمرة في جباليا شمال قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
واشنطن تتولى الإشراف على مساعدات غزة
اليوم 01:16
أطفال يسيرون قرب مدرسة تحولت إلى مأوى للنازحين في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم «اليونيسف» لـ«الاتحاد»: انهيار غير مسبوق لقطاع التعليم في غزة
اليوم 01:16
رجال إنقاذ أوكرانيون يعملون في موقع متضرر عقب هجوم روسي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات على منشآت الطاقة
اليوم 01:15
موظفو المفوضية العليا للانتخابات يجهزون صناديق الاقتراع ومعدات أخرى لمراكز الاقتراع (أ ف ب)
الأخبار العالمية
العراق.. الانتخابات البرلمانية تنطلق اليوم
اليوم 01:15
كبار الحضور خلال إطلاق المبادرة (وام)
الأخبار العالمية
«ديهاد» تطلق مبادرة بمليار دولار لدعم صندوق الطوارئ
اليوم 01:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©