مدرب ريال مدريد يحذر من رايو فاليكانو!



مدريد (د ب أ)



شدد تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، على صعوبة مباراة الفريق أمام مضيفه رايو فاليكانو، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

قال ألونسو في مؤتمر صحفي «ستكون رحلة شاقة، لأن رايو فاليكانو في حالة جيدة، وكانت مباراتنا الأخيرة في ملعبه بالموسم الماضي صعبة للغاية، لقد خرجنا بالتعادل في مباراة عامرة بالأحداث، ونحن جاهزون لمباراة قوية وسريعة، ستتطلب جهداً مضاعفاً، وعقليتنا أن المباراة القادمة هي الأهم دائماً».

أضاف المدرب الإسباني «شاهدنا المباراة الماضية التي خسرناها أمام ليفربول، والآن تركيزنا على مواجهة رايو فاليكانو في ملعبه (فاييكاس)، نفكر في هذه المباراة منذ يوم الخميس الماضي، ونريد مواصلة نتائجنا المميزة في الدوري وإنهاء المسابقة بشكل جيد قبل فترة التوقف الدولي».

تابع المدير الفني لريال مدريد «نتطلع لتقديم مستوى ثابت، ولكن كل المباريات لا تكون متشابهة، ولا مجال لأي شكوى من أجواء الاستعداد لهذه المباراة».

واصل ألونسو «رايو فاليكانو فريق جيد للغاية، يقوده مدير فني مميز، ويقدمون أداءً رائعاً منذ الموسم الماضي،ولديهم أستمرارية ويشاركون في المسابقات الأوروبية هذا الموسم، وإنهم مميزون للغاية في أسلوب لعبهم، ويجعلون المهمة صعبة على أي فريق يزور ملعبهم، مباراة الغد تحتاج لمزيد من التركيز والنضج والانضباط والحماس، وندرك أنها لن تكون سهلة».