الأحد 9 نوفمبر 2025
الأهلي والزمالك.. «القمة العاشرة» في «السوبر المصري»

قمة مرتقبة بين الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (الاتحاد)
9 نوفمبر 2025 01:13

مصطفى الديب (أبوظبي)

مجدداً ستكون جماهير الكرة العربية بشكل عام والمصرية بشكل خاص، على موعد مع قمة جديدة بين قطبي مصر الأهلي والزمالك، في أبوظبي عاصمة الرياضة العالمية، وذلك عندما تشير عقارب الساعة إلى السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت الإمارات «الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة»، حيث تنطلق المباراة النهائية لكأس السوبر المصري بين «المارد الأحمر» و«الفارس الأبيض».
تقام المباراة على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، وهي المواجهة العاشرة بين قطبي الكرة المصرية في بطولة السوبر بشكل عام، والسادسة هنا في أبوظبي.
وتُعد هذه المباراة الرابعة التي تجمع القطبين في النهائي على استاد محمد بن زايد، حيث سبق أن التقى الفريقان في ثلاث مواجهات، فاز الزمالك في اثنتين والأهلي في مرة واحدة، وكانت ضربات الترجيح من نقطة الجزاء هي الفيصل في المواجهات المباشرة الثلاث. وبشكل عام التقى الفريقان في 9 مرات سابقة بنهائي السوبر، فاز الأهلي في 7 مرات والزمالك مرتين. وصعد الأهلي للمباراة النهائية، بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا 2-1 في مباراة نصف النهائي الأولى، فيما فاز الزمالك بالتخصص على بيراميدز 5-4 بضربات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي لمواجهة نصف النهائي الثانية بالتعادل السلبي.
وتأتي هذه المواجهة القوية في ظل ظروف خاصة يعيشها الفريقان، حيث يسعى كل طرف إلى حصد اللقب للخروج من الضغوط المفروضة عليه في الفترة الراهنة.
في الأهلي هناك ضغوط جماهيرية على الفريق بسبب عدم الرضا عن النتائج التي خيّبت الآمال، في ظل الصفقات المدوية التي أبرمتها إدارة النادي هذا الموسم، حيث يحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري بفارق ثلاث نقاط عن سيراميكا المتصدر، بعد مرور 12 جولة على البداية، وحقق الأهلي الفوز في 50% فقط من مبارياته بالدوري، بالفوز في 6 مباريات، والتعادل في 5، والخسارة في واحدة.
ويأمل ياس ثوروب، مدرب الأهلي في تحقيق أول ألقابه مع الفريق والسعي نحو بداية قوية يصالح بها الجماهير، بحصد اللقب السادس عشر من كأس السوبر، حيث يمتلك الأهلي في رصيده 15 لقباً، ليكون أكثر الأندية حصداً للبطولة.
على الجهة الأخرى، يعاني الزمالك من ظروف إدارية صعبة، ويريد اللاعبون التأكيد على أنهم أقوى من الظروف وتحقيق اللقب في ظروف قهرية بقيادة المدرب الشاب أحمد عبد الرؤوف، الذي قاد الفريق في مباراتين فقط، خلفاً للمدرب السابق يانيك فيريرا، الذي أثبت عدم قدرته على قيادة فريق بحجم الزمالك، ويأمل أبناء قلعة ميت عقبة في تحقيق اللقب الخامس للسوبر المصري، حيث فاز الفريق بأربعة ألقاب سابقة، وحلّ وصيفاً في 8 مرات.

