فولر.. جائزة «الأسطورة الرياضية»
9 نوفمبر 2025 08:41

فرانكفورت (د ب أ)

تم تكريم الفائز السابق بكأس العالم ومدرب ألمانيا رودي فولر بلقب «الأسطورة الرياضية» في حفل الكرة الصحفية الرياضية الألمانية الـ43 في فرانكفورت.
وقال فولر، البالغ من العمر 65 عاماً، أمام أكثر من ألف ضيف في حفل العشاء الذي أقيم في قاعة ألت أوبير للموسيقى: «عندما كنت صبياً صغيراً، كان حلمي الوحيد هو اللعب للفريق الأول لنادي كيكرز أوفنباخ، اتضح أن الأمر أصبح أكثر من ذلك بقليل».
ومع ذلك، قال فولر إنه لا يرى نفسه أسطورة، وقال: «حظيت بموهبة من السماء».
وأضاف فولر أنه مع كل هذا الحظ، جنباً إلى جنب مع العمل الجاد، يجب على المرء أن «يظل متواضعاً ويعطي شيئاً في المقابل».
وبناء على طلب فولر، قدم له الرئيس السابق للاتحاد الألماني لكرة القدم فولفجانج نيرسباخ الكأس، الذي صمم على شكل حصان مجنح. وأشاد نيرسباخ بفولر.
وفاز فولر بكأس العالم مع ألمانيا لاعباً في عام 1990، وبصفته مديراً للمنتخب، قاد المنتخب الوطني إلى المركز الثاني في كأس العالم 2002.
وعمل المهاجم السابق لما يقرب من 19 عاماً في منصب إداري بنادي باير ليفركوزن في الدوري الألماني، قبل أن يتولى منصب المدير الرياضي لألمانيا في فبراير 2023.
وقبل فولر، حصل على الجائزة، التي يتم تقديمها منذ عام 2007، كل من فرانز بيكنباور، بوريس بيكر، مايكل شوماخر، كاتارينا فيت، لوثار ماتيوس، هاينر براند، أوفه زيلر، إيزابيل ويرث، وجيرد مولر، من بين آخرين. 

