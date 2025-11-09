ميلان يرفض صدارة «الكالشيو»!



بارما (رويترز)



أهدر ميلان تقدمه بهدفين، بعد أن قدّم مضيفه بارما المهدد بالهبوط أداءً شجاعاً، ليتعادل 2-2، وحرم هدف إنريكو ديل براتو في الشوط الثاني الفريق الزائر من تصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

ويحتل ميلان المركز الثاني برصيد 22 نقطة، متساوياً مع نابولي حامل اللقب الذي يتصدر الترتيب وسيحل ضيفاً على بولونيا الأحد، بينما سيلعب إنتر ميلان وروما، ولكل منهما 21 نقطة ضد لاتسيو وأودينيزي على الترتيب في سباق مثير على الصدارة.

ويحتل بارما المركز 17 برصيد ثماني نقاط، بفارق نقطتين عن منطقة الهبوط.

وتقدم ميلان في الدقيقة 12 عندما أطلق أليكسيس ساليميكرز تسديدة منخفضة في الزاوية البعيدة، ولمس زيون سوزوكي حارس مرمى بارما الكرة بأطراف أصابعه، لكنه لم ينجح في منعها من دخول شباكه.

وضاعف الفريق الزائر تقدمه في الدقيقة 25، بعد أن تعرّض ساليميكرز الذي تسبّب في مشاكل مستمرة على الجناح، للعرقلة داخل منطقة الجزاء من قِبل عبد الله ندياي بعد أن راوغه داخل المنطقة.

واحتُسبت ركلة الجزاء بعد مراجعة قصيرة من تقنية حكم الفيديو المساعد، وتقدم رافائيل لياو ليضع الكرة في الشباك، بعد أن سدد بقوة في الزاوية اليمنى.

وقلّص بارما الفارق مباشرة قبل الاستراحة، عندما سدد أدريان برنابي كرة قوية في الزاوية العليا، وتعادل بعد مرور ساعة من اللعب بقليل، بعدما قابل ديل براتو تمريرة ساشا بريتشجي العرضية من الناحية اليمنى بضربة رأس من مسافة قريبة عند القائم القريب.

وحصل الفريقان على فرص لخطف هدف الفوز في وقت متأخر، لكن مايك مينيان حارس ميلان نجح في الحفاظ على التعادل لفريقه، بتصديه الرائع لضربة رأس من ديل براتو على القائم القريب، قبل أن يراوغ ساليميكرز حارس بارما، لكنه سدد الكرة بعيداً عن المرمى الخالي.

وجرّب لوكا مودريتش حظه بعدما أطلق تسديدة بقدمه اليسرى من على حافة منطقة الجزاء في الوقت بدل الضائع، لكن سوزوكي أنقذها قبل أن يمسك بالكرة في المحاولة الثانية.