موناكو.. «السقوط المروع»!



باريس (د ب أ)



سقط موناكو بخسارة ثقيلة على ملعبه ووسط جماهيره أمام لنس بنتيجة 1- 4، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

تقدم لنس بهدف أودسون إدوارد في الدقيقة 21، وأدرك موناكو التعادل بهدف فلوران بالوجون في الدقيقة 37 من ركلة جزاء.

وتقدم لنس مجدَّداً بهدف ثانٍ سجّله ويسلي سعيد في الدقيقة 40، قبل أن تزداد الأمور تعقيداً على أصحاب الأرض بطرد بالوجون في الدقيقة 45.

وعزّز الضيوف تقدمهم بهدف ثالث سجّله مامادو سانجاري في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

تأثر موناكو بالنقص العددي في الشوط الثاني، ليستقبل مرماه هدفاً رابعاً سجله ويسلي سعيد في الدقيقة 60.

وسنحت فرصة لموناكو لتقليص الفارق في اللحظات الأخيرة، ولكن مهاجمه الإسباني، آنسو فاتي، المعار من برشلونة، أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 94.

بهذا الفوز يرفع لنس رصيده إلى 25 نقطة ليتساوى في صدارة جدول الترتيب مع أولمبيك مارسيليا الذي فاز على بريست بنتيجة 3-صفر.

أما موناكو فتراجع للمركز السادس برصيد 20 نقطة، بعدما تلقّى خسارته السادسة في مشواره بالدوري منذ بداية الموسم الجاري 2025- 2026.